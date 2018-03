OTSEBLOGI | Intriigid riigikogu juhatuse valimistel: EKRE ja Reformierakond tegid diili? Osa reformierakondlasi hülgas Kalle Laaneti?

Juhatuse esimeheks kandideeris tagasi Eiki Nestor. Polnud vaja kohvipaksu pealt ennustadagi, on selge, et ta vajaliku toetuse sai. Eile teatas EKRE, et nad seavad kandidaadina üles Henn Põlluaasa. "Minu poolt on lubanud hääletada inimesi erinevatest erakondadest - nii Reformierakonnast kui ka koalitsioonierakondadest," ütles ta. Kui Nestor sai 54 häält, siis Põlluaas 35.

Aseesimeesteks kandideerisid Enn Eesmaa ning Kalle Laanet. Eesmaa sai 56 häält, Laanet 30.

Mart Helme kinnitas Delfile, et Reformierakond ja EKRE tegid diili! Reformierakond toetas neid juhatuse esimehe valimisel (hääled Henn Põlluaasale) ja kuus EKRE saadikut toetasid omakorda Laanetit aseesimehe valimisel. Laanet sai 30 häält, kui neist kuus olid pärit EKRE saadikutelt, siis toetas Laanetit vaid 24 Reformierakonna saadikut. Kokku oli neid kohal 29 (puudus Heidy Purga).

Riigikogu juhatuse valimine

"Ei spekuleeri," keeldus Laanet Mart Helme väiteid täpsemalt kommenteerimast.

Henn Põlluaas kritiseerib Vabaerakonna käitumist juhatuse esimehe valimisel. Tema sõnul häiris teda eeskätt Vabaerakonna suutmatus või tahtmatus konkreetset seisukohta võtta ning opositsiooni ühtsuses ja koostöömeeles EKRE fraktsiooni kandidaati toetada. "Eiki Nestor on olnud juba liialt kaua sellel positsioonil ja oleks olnud aeg anda talle võimaluse istuda ka tavalise riigikogulase toolil," kommenteeris Põlluaas.

Lihtne matemaatika näitab, et ilmselt sai Laanet kõigi reformierakondlaste toetus, aga kindel ei saa olla, hääletus oli salajane.

Laanet sai 30 häält!

Loetakse ette hääletustulemused! Eesmaa sai 56 häält!

Kui vabaerakondlased oleks valikust loobunud. Ülejäänud kaks kehtetut sedelit? Kuuldavasti võisid need kuuluda nn aknaalustele ehk Tsahknale ja Mihkelsonile.

Kas vabaerakondlased jätsid hääletamata? Rikutud sedeleid oli ju kaheksa, nii palju on riigikogus vabaerakondlasi. Artur Talvik selgitas Delfile, et neil puudus kaks saadikut ehk neilt tuli kuus häält. Igaüks oli vaba ise otsustama, kas ja keda toetada.

Hääletamine on täies hoos. Nagu taamal näha, on oma valiku teinud ka endine peaminister Taavi Rõivas.

Algab hääletamine. Kokku on aega 30 minutit. Mõneti on isegi kummastav vaadata, kuidas riigikogulased seisavad reas, et saaks kabiinis hääletada. On ju just Eestis palju rõhutud e-valitsemisele.

Hetkel on väike vaheaeg ja siis hakatakse aseesimehi valima! Koridorides arutletakse, et Nestori tagasivalimine polnud üllatav, ent Põlluaasa suur toetus näitab nii mõndagi.

Kinnitati ametlikult, et esimeheks valiti Eiki Nestor!

Kehtetuid sedeleid on 8!

Põlluaas sai 35 häält!

Eiki Nestor sai 54 häält!

Hääletamine oli juba lõppemas, kui saabus Igor Gräzin. Pevkur kostis tema eest: laske tal ikka hääletada! Tea, kas Gräzin on nn Pevkuri-tiimis ehk ei toeta Laanetit? Mõne aja pärast selgub.

Koridorivestlustes räägitakse, et ülejäänud opositsioonisaadikud Laanetit ei toeta ehk kokkuvõttes saab ta hääled vaid reformierakondlastelt.

Artur Talvik Vabaerakonnast märkis, et mis puutub aseesimeeste valimisi, siis Vabaerakonna fraktsioon on jätnud valimised vabaks – igaüks hääletagu nii, kuidas õigeks peab. Ta lisas, et nende käest pole hääli küsimas käinud ei Reformierakond ega ka Keskerakond. Talvik lisas, et nemad tahtnuks ikkagi Pevkuri kandidatuuri esitada, aga kuna too ei olnud nõus, siis ei hakanud kiusama.

Helir-Valdor Seeder sõnas Delfile, et EKRE pole IRLi fraktsiooniga suhelnud sel teemal, et IRLi liikmed võiks Põlluaasa toetada. „Juhatuse valimistel üllatusi ei tule,“ hindas Seeder ja märkis, et lähtutakse koalitsioonileppest.

Hääletamine on alanud, oma hääle annab riigikogu esimehe kandidaat Henn Põlluaas.

Juttu jätkub kaugemaks! Või Laaneti puhul pigem mõtteainest.

Kohapeal viibiv Delfi reporter ütles, et kohaloleku kontrolli ajal polnud Reformierakonna saadikutest kohal Igor Gräzinit, Heidy Purgat ning Keit Pentus-Rosimannust.

Riigikogu esimehe kohale esitasid sotsid Nestori kandidatuuri. Martin Helme esitas EKRE eest Henn Põlluaasa. Helme märkis, et Põlluaas pole kunagi kuulunud komparteisse ning olevat suurem Eesti patrioot kui ükski teine saalisviibijatest.

Kohaloleku kontroll näitas, et kohal on 92 saadikut, puudu hetkel 9.

Valimiskabiinid ootavad, hääletuseni läheb veel natuke aega.

