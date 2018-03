OTSEBLOGI | Intervjuu presidendiga! Kersti Kaljulaid: loodan, et me ei mandu maksudebatis küsimuse juures, kes saab mitu eurot kuus rohkem

"Mõistlik oleks, kui valitsus hakkaks sääste koguma. oleme EL-i eelarveprioodi lõpuosas, võiksime sealt arvelt kasutada maksimumi, siis hoiaksime oma eelaarvest raha kokku," märkis ta.

Jutuks oli ka Tartusse planeeritav tselluloositehas. "Maha tuleks võtta hirm, et kui midagi uurima hakatakse, siis kindlasti ehitised ja kaevandused ka kindlasti rajatakse," lisas ta.

Intervjuu presidendiga

President Kaljuladi: Töötasin hiljuti terve nädala ka Otepäält.

President Kaljuliad: Narva vana linnasüdame võiks taastada.

President Kaljulaid Narva kuuks ajaks kolimisest: Kavatsen kindlasti Narvas töötada. Meie mentaalne kaugus Narvast ei tohiks olla pikem, kui reaalsed kilomeetrid.

President Kaljulaid: Kõik hinnangud näitavad, et Suurbritannia alla keskmise majanduskasv on Brexitist tuleneva ebakindluse tagajärg. Aga kui britid seda soovisid, siis oli neil õigus ja ilmselt nad ka arvestasid sellega.

President Kaljulaid: Mured Venemaaga on samad, mis enne Vladimir Putini tagasivalimist presidnendiks.

President Kaljulaid: kohtun varsti president Donald Trumbiga, kellega räägin kindlasti Venemaast, samuti kohtun varsti Prantsusmaa presidendi Macroniga.

President Kaljulaid: Olen valmis Mart Laari Eesti Pangas ametisse uuesti kinnitama.

President Kaljulaid uuest riigikontrolörist: uus riigikontrolör on hea juht. Selles ametis ei piisa eelarve täitmise kontrollist.

President Kaljulaid: Alar Karisele ma uueks ametiajaks ettepanekut ei teniud.

President Kaljulaid vabariigi aastapäeva etendusest: Kunstnikud on oma loomingus vabad.

President Kaljulaid: Ka metsateemadel tuleb arutada rahulikult ja argumenteeritult. Alati pole ka samas kõiki vastuolusid lahendada. Kui kellegi kodu juures on raieküps mets, siis võib-juhtuda, et ta ei ole nõus mitte mingil juhul sellest loobuma.

President kaljuliad: Oleme jõukuselt samal tasemel, kui Soome 1990. aastatel. Samas oleme sotsiaalküsimustes, perevägimalla jne osas abi pikalt ootele pannud. Kas oleme nendes küsimustes ka samas kohas, kus Soome 1990. aastate.

President Kaljulaid: Eestlased ei protesteeri ilmselt selle pärast, et inimesed usuvad, et saavad debatis osaleda ka teiseol viisil.

President Kaljulaid: Oleks väga imelik, kui inimesed oleks tselluloositehase osas kohe ühte meelt.

President Kaljulaid: Ärme karista EstFori selle eest, et on asju ajanud avalikult.

President Kaljulaid: Tselluloositehas Tartus: mis kriteeriumid on? Puidu väärindamiseks on see tõhus, Emajõe vesikonna osas veel ebaselge.

President Kaljulaid: Peaksime olema uute tehnoloogiate kiired kasutuselevõtjad, mitte ootama, kuni meile midagi pakkuma tullakse.

President Kaljulaid: Ettevõtluse toetuseks ei ole vaja niivõrd raha, kui soodustavat õigusruumi. Näiteks isejuhuitavate autode jaoks vajalik õigusruum jne.

President Kaljulaid: Seadusruum peab uuendusi ühiskonnas toetama

President Kaljulaid: Näeme, et kuna väliskeskond on hhea, on ettevõtete investeerimisjulgus hea. See peab mingi hetk ka tootlikkuse tõusus väljanduma.

President Kailjulaid: oleme oma E-riigiga vanamoodsad. Sellega tuleb tegeleda, mõelda, et see oleks ka kahekümne aasta pärast tasemel.

President Kaljulaid: Tuleks mõelda 20 aastat ette.

President Kaljulaid: Maksude laekumise kõrval peaks eelkõige rääkima sellest, mille peale raha kulutame, näiteks hariduse kättesaadavuses

President Kaljulaid: Mõistlik oleks, kui tulumaksu süpsteem oleks selgelt arusaadav.

President Kaljulaid: Tulevased tõukefondiderahad peaks investeerida eelkõige tee-ehitusse. Ka viimane kilomeeter asfalti on vahel väga oluline.

President Kaljulaid: Ühistrantspordisüsteem peaks olema paindlikum, alternatiiv nõudetransport.

President Kaljulaid: Ühtluskool, sotsiaalsüsteem, tervishoiuspsteem on esmased, siis kaitse, teadus, julgeolek seejärel. Need ongi ettevõtluse tugisüsteemid.

President Kaljulaid: Liiga palju tegeleme sellega, kes kuskil istub ja liiga vähe sellega, mida keegi teeb. Riik tegeleb paljude asjadega, kuhu ei peaks sekkuma.

President Kaljulaid: Me ei ole vaene riik!

President Kaljulaid: Kõige suuremad puudujäägid on nõrgemate, puuetega inimeste osas. Puudega inimene peaks saama üle Eesti ühtlaselt abi.

President Kaljulaid: Olen õiguskantselriga sama meelt, et riik peab olema, efektiivne, õiglane ja arusaadav. Bürokraatia hulk on kodanikele tuntavalt tõusnud.

President Kaljulaid: Probleem on, et venekeelsete elanike ootused eestikeelse alghariduse osas, näiteks keelekümbluse kujul, ei ole kaugeltki piisavas ulatuses kättesaadavad

President Kaljulaid: Tihtipeale on valimisi lihtsam võita, kui majandus on olnud kasvutsüklis.

Saatejuht: On öeldud, et riigi ehitamine on pandud pausile. Kas sellisel valitsusel on mõtet? Kersti Kaljulaid: See muutub, kui valimised lähenevad.

