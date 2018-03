OTSEBLOGI | Intervjuu presidendiga! Kersti Kaljulaid: loodan, et me ei mandu maksudebatis küsimuse juures, kes saab mitu eurot kuus rohkem

Kersti Kaljulaid vastab Vikerraadio intervjuus küsimustele, mis puudutavad nii päevapoliitikat kui muudki.

"Mõistlik oleks, kui valitsus hakkaks sääste koguma. Oleme EL-i eelarveprioodi lõpuosas, võiksime sealt arvelt kasutada maksimumi, siis hoiaksime oma eelaarvest raha kokku," märkis ta.

Kaljulaid ütles intervjuus, et Eesti on jõukuse tasemelt jõudnud Soome 1990. aastate tasemele. "Me ei ole vaene riik," ütles Kaljulaid. Nüüd peaks tema arvates märksa rohkem tähalepanu pöörama küsimustele, millega vaesematel aegadel pole jõutud piisaval määral tegeleda, viidates näiteks sotsiaalteemadele.

Maksude osas märkis ta, et loodab, et me ei mandu maksudebatis küsimuse juurde, kes saab mitu eurot kuus rohkem. Kaljulaidi arvates tuleks selle asemel praegusest palju rohkem mõelda, mille peale raha kulutada vaja oleks.

President märkis, et riik püüab ettevõtlusesse tihti liial sekkuda. Tema arvates toetab ettevõtlust aga kõige paremini, kui riik pöörab piisavalt tähelepanu haridus-, sotsiaal- ja tervishoiusüsteem on esmased ettevõtluse tugisüsteemid, sellele lisaks ka kaitse, teaduse, julgeoleku eest seismine. Presidendi arvates ongi need ettevõtluse tugisüsteemid.

Jutuks oli ka Tartusse planeeritav tselluloositehas. "Maha tuleks võtta hirm, et kui midagi uurima hakatakse, siis kindlasti ehitised ja kaevandused ka kindlasti rajatakse," lisas ta. Kaljulaidi arvates on tehast rajada sooviv EstFor asju ajanud läbipaistvalt ja selle eest ei tohiks firmat karistada.

Loe veel