OTSEBLOGI, FOTOD ja VIDEO: Stockholmis sõitis veoauto inimeste sekka

Rootsi politsei sai kohaliku aja aja järgi kell 14:53 teate, et Stockholmis Drottninggatanil sõitis veoauto inimeste sekka.

Õnnetuskoht on Drottninggatani ja Kungsgatani ristis. Sotsiaalmeedia piltidel on näha, et kaubik või väike veok põleb Åhlensi kaubamaja sees.

Kolm inimest on surnud, kinnitas politseiallikas Rootsi raadiole.

Teadaolevalt sõitis kaubik kaubamajasse sisse. Üks tunnistaja ütles Expressenile, et auto lähedal on maas kaks inimest.

Eestlasest pealtnägija ütles Delfile, et ta ootas kesklinnas kontserdimaja juures bussipeatuses bussi, kui 100 meetri kaugusel Kungsgatanil toimus suur mürts, inimesed hakkasid karjuma ja jooksma, mõned inimesed nutsid. "Mitu jooksjate lainet oli," rääkis pealtnägija. "Mul naine jooksis apteeki, sellel pandi uksed kinni. Mõned inimesed nutavad," ütles pealtnägija. Ta ütles, et õnnetuse põhjustanud autot ennast ta ei näinud, vaid kuulis seda. Igal pool on sireenid.

VIDEO: People running after truck reportedly drives into crowd on Stockholm street https://t.co/fQZpiKm7Yr pic.twitter.com/kZgbO2kjhP

— RT (@RT_com) April 7, 2017

