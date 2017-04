OTSEBLOGI, FOTOD ja VIDEO: Stockholmis sõitis veoauto inimeste sekka

Õnnetuskoht on Drottninggatani ja Kungsgatani ristis. Sotsiaalmeedia piltidel on näha, et kaubik või väike veok põleb Åhlensi kaubamaja sees.

Kolm inimest on surnud, kinnitas politseiallikas Rootsi raadiole.

Teadaolevalt sõitis kaubik kaubamajasse sisse. Üks tunnistaja ütles Expressenile, et auto lähedal on maas kaks inimest.

Eestlasest pealtnägija ütles Delfile, et ta ootas kesklinnas kontserdimaja juures bussipeatuses bussi, kui 100 meetri kaugusel Kungsgatanil toimus suur mürts, inimesed hakkasid karjuma ja jooksma, mõned inimesed nutsid. "Mitu jooksjate lainet oli," rääkis pealtnägija. "Mul naine jooksis apteeki, sellel pandi uksed kinni. Mõned inimesed nutavad," ütles pealtnägija. Ta ütles, et õnnetuse põhjustanud autot ennast ta ei näinud, vaid kuulis seda. Igal pool on sireenid.

VIDEO: People running after truck reportedly drives into crowd on Stockholm street

VEOAUTO SÕITIS STOCKHOLMIS RAHVA SEKKA

Telefoniliinid Stockholmis võivad olla kohati ülekoormatud. Kasutage sotsiaalmeediat. Ärge levitage alusetuid kuulujutte.

Veoauto, mis sõitis rahvamassi, rööviti juhilt vaid mõned hetked enne rünnakut, vahendab Aftonbladet.

Kohalikud pakuvad abi:

Soome valitsus koguneb täna õhtul kriisikoosolekule.

Mitu sõidurada Malmöd ja Kopenhaagenit ühendaval Öresundi sillal on politsei korraldusel suletud. Avatud on kaks rada, et politsei saaks seal liikujaid kontrollida.

Karolinska haigla peaarsti Nelson Follini teatel on seal ravil "käputäis" inimesi.

Politsei kuulab jätkuvalt üle meest, kellelt väidetavalt veoauto rööviti.

Pilt kahtlusalusest on tehtud täna sündmuskoha, kaubamaja Åhléns City läheduses.

Säpol ei olnud millegi sellise kavandamise kohta mingit eelnevat informatsiooni.

Pressikonverents lõppes.

Säpo harjutas sarnast stsenaariumi alles eelmisel nädalal.

Ametlik: politsei ei ole kedagi vahistanud. Praegu ei ole teada, kes olid piltidel, keda politsei sündmuskoha lähedalt eemale talutasid.

Teine pilt kahtlusalusest. Foto on tehtud täna. Vahendab Aftonbladet.

Politseil on valve kõigis strateegilistes kohtades, kus on tõenäoline oht.Sarnastest juhtumitest Euroopas on õppust võetud ja kõike harjutatud.

Politsei plaanib esialgu olema rohkem nähtav. Teatud objekte hakatakse esialgu ka senisest otsesemalt kaitsma.

Ei teata, kas tegemist on üksikjuhtumiga või on oodata veel rünnakuid.

Eliasson ei saa hukkunute ja vigastatute arvu kinnitada.

Rünnakuks kasutatud veoki juht püüdis teadete kohaselt kaaperdajat peatada ja viimane sõitis talle otsa. Juht viis kaupa Stockholmi kesklinna restorani ja läks auto taha furgooni avama, et kaup maha laadida. Siis hüppas maskis mees kabiini ja alustas sõitu. Juht jooksis autole järele ja püüdis seda peatada, kuid sai autolt kerge löögi. Edasi sõitis veok Drottninggatanile.

Rootsi kriminaalpolitsei peadirektor: "Kahjuks ei ole selline juhtum üllatus. Me oleme selliseks olukorraks harjutanud."

Rootsi politsei peadirektor: "Meil ei ole kontakti nendega, kes veoautot juhtisid"

Politseijuhid saabusid.

Eestlanna Stockholmis: "Olin kesklinnas, helikopter on pea kohal, inimesed on nutitelefonides, aeg-ajalt kostavad sireenid".

Rootsi kuningas jättis pooleli reisi Brasiiliasse ja sõidab koju tagasi.

Politsei pressikonverents on praegu jäänud veidi rohkem kui veerand tundi hiljaks, kuna politsei peadirektor ja kaitsepolitsei peadirektor ei ole Stockholmi segamini paisatud linnaliiklusest jõudnud lihtsalt piisavalt kiiresti läbi pääseda, teatab Expressen.

Pressikonverentsil esinevad Säpo juht Anders Thornberg ja riigipolitsei ülem Dan Eliasson.

Stockholmis viibivatel eestlastel soovitab välisministeerium vältida sündmuskohta ning jälgida kohalike ametivõimude korraldusi. Samuti palume Stockholmis viibivatel eestlastel anda lähedastele teada, et nendega on kõik korras.

Eesti välisministeerium ei ole saanud Rootsi ametkondadelt infot selle kohta, et eestlased oleks Stockholmi kesklinnas toimunud rünnakus kannatada saanud.

Eesti välisminister Sven Mikser: „Tunnen kaasa elu kaotanute peredele ja sõpradele ning soovin kannatanutele kiiret paranemist,“ ütles Mikser. „Oleme sel kurval ajal mõtteis ohvrite lähedaste ja vigastatutega ning kogu Rootsi rahvaga.“

Rootsi julgeolekupolitsei Säpo ei ole terroriohu taset Stockholmi rünnaku tõttu tõstnud. Praegu on oht tasemel kolm "kõrgendatud risk". Ohutase on selline olnud alates 2010. aastast, teatas pressiesindaja Karl Melin.

Rünnakus osalenud veoautost lõhkeainet ei leitud.

Rootsi politsei otsib pildil olevat meest, teatab Expressen.

Sotsiaaldemokraatide kongress siiski toimub, teatas allikas Dagens Nyheterile.

Lähiminutitel peaks algama Stockholmi politsei pressikonverents.

Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk: Minu süda on sel pärastlõunal Stockholmis. Minu mõtted on selle kohutava rünnaku ohvrite ning nende perekondade ja sõpradega.

Kogu Stockholmi ühistransport seisab. Inimesed jalutavad koju.

Mall of Scandinavia Solnas teatab, et kaubanduskeskus tühjendatakse politsei korraldusel. See puudutab ka parklaid.

SVT teatel on kesklinn nüüd peaaegu inimtühi.

Peaminister: Rootsit rünnatakse. Kõik viitab sellele, et see on terroriakt. Olge valvsad ja kuulage politsei informatsiooni.

Swedavia pressiesindaja Anders Poreliuse sõnul toimub lennuliiklus Arlanda ja Bromma lennuväljadel tavapäraselt.

Tallinki pressiesindaja ütles Delfile, et õhtune laevareis Stockholm-Tallinn toimub ning kapten on valmis vajadusel veidi ootama hilinejaid.

Pealtnägijate sõnul ei lasta inimesi kahtlustatava tulistamise tõttu välja Solnas asuvast Mall of Scandinaviast.

Eestlanna Stockholmis: "Lennujaamas on hetkel rahulik, aga tugevdatud politseivalve lennujaama sissepääsude juures. Kesklinn on halvatud, taksojärjekorras pole mõtet olla. Kohalikud on paanikas, kolleegid helistavad ja küsivad teineteiselt, kas kõik on korras".

Dagens Nyheteri andmetel on suur tõenäosus, et sotsiaaldemokraatide parteikongress, mis pidi toimuma 8.-12. aprillil, jäetakse ära.

Politsei teatel sõidavad teatud rongid tühjalt Stockholmisse ja viivad inimesi linnast välja.

Aftonbladeti allikate sõnul otsib politsei üht meest taga. Mehel olevat seljas roheline jakk, valged kingad ja hall kapuutsiga kampsun.

SVT-l ei ole informatsiooni selle kohta, et lennuliiklus oleks mõjutatud. Küll aga mõjutab juhtunu autoliiklust, ka neid, kes sõidavad Stockholmist "mööda".

Video rahva reaktsioonist vahetult pärast juhtunut:

Stockholmi politsei: metrooliiklus on peatatud. Pendelrongid sõidavad linnast välja, lasevad reisijad maha ja pöörduvad siis tagasi tühjalt. Vaata sl.se.

https://twitter.com/ratasjuri/status/850351017053106177

Reutersi video näitab elanike evakueerimist

Politsei kutsub inimesi üles kesklinnas mitte viibima. "Meie üldine soovitus on vältida cityt praegu üleüldse, nii jalgsi kui ka autoga," ütles Stockholmi politsei pressiesindaja Lars Byström.

Kõik Stockholmi haiglad on kõrgendatud valmisolekus.

Väidetavalt on kinni peetud kaks erinevat inimest, teatab Expressen.

Uudisteagentuuri TT teatel on teated tulistamistest olnud ekslikud.

Carl Bildt: Varasta veok või auto ja siis sõida rahvahulka. See näib olevat terroristide värskeim meetod. Berliin. London. Nüüd Stockholm.

Rootsi rahvusringhääling on saanud teateid, et surma on saanud viis inimest.

TT teatel andis politsei korralduse keskraudteejaama täielikuks tühjendamiseks.

https://twitter.com/dagensnyheter/status/850354495485861889

http://www.svt.se/nyheter/live/dad-i-stockholm?pid=824931167

"Ärge jääge siia. Kõik rongid ja metroorongid seisavad. Siin ei ole ohutu!" teatas üks politseinik megafonis keskraudteejaama kõrval.

Metrooliiklus on politsei korraldusel peatatud. Ka bussiliiklus kesklinnas on peatatud. Hetkel pole teada, millal liiklus taastatakse.

Politsei kutsub inimesi üles püsima kodus ja vältima kesklinna. Teadet palutakse jagada ka tuttavatega.

Mitmed teised kaubanduskeskused on evakueeritud, kaasa arvatud vähemalt üks teine Åhlénsi kaubamaja.

Rootsi valitsuse kantselei on turvakaalutlustel suletud - keegi ei pääse sisse ega välja.

Rootsi kuningas andis teada, et nende perekond on mõtetes ohvrite ja nende lähedastega.

Rootsi parlament Riksdag on suletud, teatab Rootsi Raadio.

Aftonbladeti reporter kesklinnas: näha on automaatrelvadega ringi jooksvaid politseinikke.

Politsei: vähemalt kolm inimest on hukkunud, kaheksa saanud viga.

Eestlane Robert Delfile: "Olin rongiga teel Stockholmi kesklinna. Rong on peatunud Stockholmi äärelinnas juba 30min ning rongijuht ütles et kogu liiklus kesklinna ja sealt välja on teadmata ajaks peatatud ka metroo ja rongid."

Peaminister Löfven kinnitas, et politsei on ühe inimese kinni pidanud, vahendab Rootsi Raadio.

Politsei piirab kesklinnas sündmuskoha läheduses sisse aina suuremat ala, teatab Aftonbladet.

https://twitter.com/IlmarMetsalo/status/850347293807136768

Joogiettevõte Spendrups teatas, et rünnakus osalenud veoauto rööviti veoautojuhi käest täna. Veoautojuht jäi terveks.

Kesklinnas kõlavad sireenid ning linna kohal lendavad helikopterid.

https://twitter.com/Fake_Ljaschko/status/850345829697290240

Peaminister Stefan Löfven ajakirjanike küsimustele ei vastanud, kuid kasutas kõnes sõna "terror."

Peaminister Löfven annab just praegu pressikonverentsi.

Pealtnägijate sõnul võib surmasaanute arv ulatuda vähemalt viieni, vahendab Rootsi Raadio.

Rootsi kaitsepolitsei Säpo ametlike andmete järgi on sündmuses surma saanud vähemalt kaks inimest.

https://twitter.com/FilipHorky/status/850345236832428032

https://twitter.com/mikaelisaxon/status/850341780159639552

https://twitter.com/Eckleben/status/850341846035439616

Kuulujuttude järgi olevat Fridhemsplani juures kuuldud tulistamist, ent politsei seda kinnitanud ei ole. Fridhemsplan on veoautosündmusest mitme kilomeetri kaugusel.

Ühe Aftonbladeti allika teatel sõitis Stockholmi kesklinnas ringi politseiauto, kust hüüti: "ettevaatust, terrorirünnak."

Peatatud on ka liiklus läbi linna keskraudteejaama, T-Centraleni.

Kogu Stockholmi metrooliiklus on peatatud. Praegu on kell Rootsis saamas neli ehk läheneb õhtune tipptund.

Pealtnägija teatas Dagens Nyheterile, et Klara Norra Kyrkogatanil - kuriteopaiga lähedal - on üks mees kinni peetud: ta lebab käeraudades maas ja tema ümber on kuus politseinikku. Kas kinnipidamisel on seost Ahlensis juhtunuga, pole teada.

Veel üks video puhkenud paanikast

Kauplusse sõitnud auto kuulub Spendrupsi ettevõttele. "Me ei ole veel juhiga ühendust saanud. Me ei tea toimuvast midagi," ütles ettevõtte kommunikatsioonijuht Expressenile.

Stockholmi linnajuhid ning riigijuhid kogunevad kriisikoosolekule.

https://twitter.com/metrobelgique/status/850340988061089792

https://twitter.com/staffanlindberg/status/850340641494245376

https://twitter.com/TheFoundingSon/status/850338756657897473

Aftonbladetile teadaolevalt on politsei saanud ülesande hoida ära edasisi rünnakuid.

https://twitter.com/thevocaleurope/status/850339637147181056

https://twitter.com/Conflicts/status/850338068209029121

Dagens Nyheteri andmetel sõitis auto Drottninggatani jalakäijatetänavale Kammargatani ja Olof Palme tänava kaudu ning neil tänavail on purustatud autoklaasi ja ühe tunnistaja sõnul ka maas lamavaid inimesi, keda kiirabimeeskonnad kas elustavad või surnute puhul kinni katavad.

Politsei nõuab, et pealtvaatajad sündmuspaikade lähedalt taganeksid viidates "ohule", ei täpsustata, mis see on. Metroo on suletud, piirkonnast lahkutakse jalgsi.