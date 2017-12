OTSEBLOGI, FOTOD ja VIDEO | Laevakaitsjad jõudsid viimaks koju: lennujaamas ootasid neid lähedased

Nad saabusid lennukiga Frankfurdist. "Sauna tahaks, sest siis saab selle nelja aasta sita maha pesta," vastas laevakaitsja Lauri Ader teisipäeva õhtul EPLi ajakirjaniku küsimusele, mida ta esimese asjana kodumaale naastes teha tahaks.

Delfi käis kolmapäeval külas Aderi emal, kes valmistus lennujaama minema. "Ega mul teistmoodi tundeid hetkel olegi, sest poissi on juba sada korda tervitatud. Kuigi eks otse ja uuesti kallistades on kindlasti hea tunne. Kahe käega hoiad kinni ja tunned, et ta on kodus, meie maamuna peal" kirjeldas Maret Veikat oma tundeid viis tundi enne poja nägemist.

Eesti 14 laevakaitsjat mõisteti õigeks möödunud nädala esmaspäeval. Kohtuotsuse järgi polnud prokuröril õnnestunud tõestada mitte ühtegi kolmest esitatud süüdistusest, mis puudutasid keelatud relvade omamist, relvalubade puudumist ja relvastatud alusega India territoriaalvetesse sisenemist.

Mehed võeti kinni 2013. aasta oktoobris, kui India piirivalve pidas kinni Ameerika piraaditõrjefirma AdvanFort laevakaitsjaid vedanud aluse Seaman Guard Ohio, kus oli 35 meest, neist kümme meeskonnaliiget ja 25 elukutselist laevakaitsjat. Laevakaitsjatest 14 olid Eesti kodanikud, kuus Briti, neli India ja üks Ukraina.

Laevakaitsjad jõuavad viimaks koju

Laevakaitsjad ja nende lähedased ütlesid ajakirjanikele, et hetkel intervjuusid jagada ei soovita.

Delfi ja EPLi ajakirjanik ning piltnik lendasid koos laevakaitsjatega Tallinna. Meeste näol on naeratused - viimaks ometi kodumaal.

Laevakaitsjate lähedased saabuvad lennujaama. Foto: Taavi Sepp

Kui laevakaitsjad lennukilt maha tulevad, siis on neil vastas välisministeeriumi esindajad. Ilmselt viib eribuss nad VIP-ruumides juurde, kus ootavad neid nende lähedased.

