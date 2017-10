OTSEBLOGI | ETV valimisdebatis lähevad sõnalahingusse Eesti suurima linna meerikandidaadid

Linnapeakandidaatide praegused ametikohad on üsna väärikad - majandus- ja taristuminister Kadri Simson on lubanud linnapeaks valituks osutudes ministriameti sinnapaika jätta. Talle pakub aga konkurentsi eelmised valimised oma valimisliiduga võitnud Toomas Kivimägi, kes seekord Reformierakonna esinumbrina hääli kogub.

Et Kivimägi valiti pooleteise aasta pärast riigikokku, sai tema asemel suvepealinna meeriks samas valimisliidus kandideerinud Romek Kosenkranius, kes siiamaani Pärnu linnapeana tegutseb. Tänavustel valimistel on ta loonud aga oma valimisliidu Pärnu Ühendab ning soovib linnapea ametis jätkata.

Peale Kivimägi soovib riigikogu liikmetest veel kaks meest Pärnu linnapeaks saada - Mart Helme EKRE-st ja Andres Metsoja IRL-ist.

Parlamendipoliitikutele pakub oma valimisliiduga konkurentsi praegune Pärnu linnavolinik Krista Nõmm, kes eelmistel valimistel IRL-i ridades volikokku kandideeris ja sinna asendusliikmena ka sai. Nüüd on ta loonud oma valimisliidu Meie Pärnu ning soovib saada linnapeaks.

Debatti juhivad Andres Kuusk ja Ainar Ruussaar.

Saates tuleb teemaks kindlasti ühendused ja infrastruktuur, konkurentsivõime ja turism ning haridus ja noored.

Pärnu linnapeakandidaatide debatt

Ka Helme sõnul on uut silda vaja, sest teatri juures olev sild on amortiseerunud. Kui aga kogu liiklus läheb Papiniidu sillani, tekivad ummikud.

Kivimägi on otsinud kokkuleppeid ka erainvestoritelt. Enne riigilt abi küsimist tuleks näiteks koostada enne planeering.

Kuidas saavad linnapea kandidaadid lubaduste katteks eeldada riigi toetust? Küsimus kandidaatidele.

Kosenkranius: "Riik tuleks appi mitte enne 2020. aastat."

Kuusk küsib kandidaatidelt, miks lubatakse asju, mille maksumuse osa linnal oleks marginaalne. Pärnus on hetkel näiteks küsimus kolmanda silla võimaliku ehitamise osas.

Tutvustusvoor on nüüd läbi saanud.

Praeguselt linnapealt küsitakse, miks tema valimisprogrammis "kordistamisi" vähe on. "Arvan, et Pärnu on täna piisavalt heas seisus. Jätkame seda poliitikat, mida teeme. Oleme realistlikud - ei luba seda, mida ei ole võimalik ellu viia."

Helme kommenteerib lubadust kaotada linnas homopropaganda: "Peale selle on veel üksteist punkti platvormis. Miks me neid asju rõhutame? Me ei taha, et Eesti jõuaks sellisesse olukorda nagu ollakse Malmös või Stockholmis. Tahame, et Eesti jääks Eestiks."

Simson lubab taaskord, et kui Keskerakond valimised võidab, tuleb ta linnapeaks.

Toomas Kivimägi räägib Pärnu erisusest Tallinnaga. Lasteaiatasu ei ole tema arust mõtet Pärnus ära kaotada, ehkki Tallinnas seda plaanitakse. Pärnus tuleb aga tema lubaduste kohaselt pere teise lapse eest maksta pool lasteaiatasu.

Krista Nõmm räägib oma programmi maksumusest. "Põhineb kulutustel, millega saame hakkama." Lõplik hinnasilt selgub aga tema sõnul koalitsiooni läbirääkimistel.

Kohal on lisaks eelnevalt mainitule ka Kalev Kaljuste sotside linnapeakandidaadina. Hetkel on ta Pärnumaa maavanem

Saatejuht Andres Kuusk kuulutas Pärnu debati alanuks

Keskerakonna linnapeakandidaat Kadri Simson on lubanud Tallinna eeskujul ka Pärnusse ühistransporti.http://www.delfi.ee/news/kov2017/uudised/simson-lubab-linnapeakandidaadina-parnusse-tasuta-uhistransporti?id=79296830