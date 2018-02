OTSEBLOGI | Eesti mähkub tuisulumme, teed on hirmus libedad

Delfi jälgib ilmastikuolusid pingsalt läbi terve päeva.

Eesti mähkub tuisilumme

Ohtlikult libedate teeolude ja kaduva elektriühenduse vahel on oluline meeles pidada, et tegelikult on talv ju väga ilus! See pilt on tehtud mõni hetk tagasi Tallinnas Rotermanni kvartalis.

Liiklus- ja teeolud Viljandimaal. Ööpäevaga on maha sadanud ligikaudu seitse sentimeetrit lund: https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=209159

Täna enne kella 1 päeval juhtus liiklusõnnetus Imavere-Viljandi maanteel ehk Viljanndimaal Viljandi vallas Karula külas, kus Toyota sõitis libeduse tõttu kraavi. Esialgsetel andmetel liikus Toyotat juhtinud naine Viljandist Imavere poole, kui kaotas libeduse tõttu auto üle kontrolli, kaldus vastassuunavööndisse ning sõitis kraavi. Õnneks ei tulnud avarii hetkel vastassuunast ühtegi autot vastu. Toyotat juhtinud naine ütles, et sõitis õnnetuse hetkel 60-70km/h. https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=209155

Maanteeameti Ida regiooni hooldevaldkonna juht Andres Piibeleht möönab, et teeolud üle Eesti on lume ja tuisu tõttu keerulised! "Sellistes ilmaoludes võib tavapäraste sõiduolude taastamine võtta rohkem aega," ütleb Piibeleht. Ta paneb sõidukijuhtidele südamele, et nad oleksid liigeldes ettevaatlikud, hoiaksid pikivahet, väldiksid möödasõite ja valiksid ilmale vastava sõidustiili. Jälgi hoiatusi ja tutvu teeoludega siin

Liiklus Tallinna–Pärnu maanteel taastus kella 12.50 ajal.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/krimi/tallinnaparnu-maanteel-oli-nelja-auto-avarii-tottu-liiklus-tugevalt-hairitud?id=80975827

Lääne-Eestis on tuisk elektrita jätnud tuhandeid kodusid:http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaart-tuul-ja-tuisk-on-laane-eestis-elektrita-jatnud-ule-3000-majapidamise?id=80978671

Täna kella 12.15 paiku teatati liiklusõnnetusest Tartus Võru ja Teguri tänavate ristmikul, kus õnneks keegi viga ei saanud. Esialgsetel andmetel juhtus õnnetus pisikese pikivahe ja libeduse koosmõjul. Ridamisi põrkasid kokku sõidukid Fiat, Jeep ja Audi. Kuna liiklus ühel sõidusuunal on häiritud, reguleerib liiklust politsei.

Vaade Pärnust:

Hommikune seis Kuivastu maanteel:

Täna kella 10.50 paiku juhtus liiklusõnnetus Kambja vallas Tatra külas, kus veokit DAF juhtinud mees püüdis mööda sõita tema ees vasakpööret alustanud sõidukist. Ilmselt jäi veokijuhil märkamata bussijaama teeserva palistanud äärekivi, mille vastu sõitnuna paiskus poolhaagisega veok risti teele ja vastu vastassuuna teepiiret. Keegi viga ei saanud. Päästjad on lekkeohu likvideerinud. Liiklus sündmuskohal on mõlemas sõidusuunas kinni, liiklust aitab reguleerida politsei.

Tänane päev on kulgenud ühtlase ja tiheda tuisu tähe all, on olnud paar tõsisemat liiklusõnnetust. Delfi jälgib ilmaolusid pingsalt läbi päeva.