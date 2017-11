OTSEBLOGI | Avaldatakse PISA uuringu Eesti täpsemad tulemused

Eesti jagab meeskondliku probleemilahenduse osas PISA riikidest viiendat ja kuuendat kohta Kanadaga, edestades sellega kõiki Euroopa riike. Esikoha võtsid Singapuri noored, teine koht läks Jaapanisse, vahendab Yle uudisteportaal.

Põhitulemustest on veel märkimisväärne, et Eesti oli kuues riikide järjestuses, kus oli kõige väiksem väga nõrkade meeskondlike probleemilahendusoskustega õpilaste osakaal. Esikohal oli selles arvestuses Jaapan 10,1% osakaaluga. Eestil aga oli protsente 15,2.

Eesti täpsematest tulemustest teevad kokkuvõtte haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja PISA koordinaator Gunda Tire SA Innovest.

PISA test toimub iga kolme aasta järel, viimati viidi see ülemaailmselt läbi 2015. aastal. Põhitestis uuritakse, kuidas õpilased rakendavad õpitut igapäevaelus, üldistavad ning seostavad teadmisi ja oskusi.

Pisa testi Eesti tulemused

Eesti õpilane väärtustab omavahelisi suhteid ja meeskonnatöd rohkem. Tüdrukud on paremad kuulajad ja arvestavad, millest teised on huvitatud. Poisid värtustavad rohkem kasu, mida saab meeskonnatööst.

Samuti neil on kehvemad, kes tunnevad, et õpetaja on nende vastu ebaõiglane.

Kehvemad tulemused on neil, kes mängivad videomänge, hilinevad kooli, kasutavad koolis palju arvutit, teevad palju sporti ja keda kiusatakse.

Paremad koostöö tulemused on neil, kes on motiveeritud ja rõõmsad, saavad hästi õpetajatega läbi, koolis on positiivne kliima, kel on toetav perekond ja on käinund lasteaias. Samuti on positiivne, kui vanemad tunnevad huvi lapse elus toimuva vastu.

Hiina provintsid lahendasid testi kehvemini kui oodatud, eestlased vastasid aga ootuspärale. End ületasid näiteks Singapur ja Jaapan.

Samas on Eesti poisid palju paremad kui paljude teiste riikide tüdrukud.

Kõikides osalenud riikides lahendasid tüdrukud teste paremini kui poisid.

Meeskondlikus töös pidi õpilane välja mõtlema efektiivsemaid vastuseid ülesande küsimustele. Nn suhtlusel olid küsimused ja vastusevariandid, millest pidi valima õigeima.

Gunda Tire: Meeskondlik probleemlahenduse test oli virtuaalne. Neil, kel oli meeskondlik probleemlahendus - tähendab, et moodustati meeskond, kus liikmed pidid töötama koos. Liikmed olid igal ühel virtuaalsed, et oleks parem tulemusi võrrelda.

Mailis Reps: Tänan lapsevanemaid, kes on aasta-aastalt suurema toe koolidele andnud. Singapur on veel ees, sinnani on võimalik veel järgi minna. See töö peab jätkuma.

Oskused sõltuvad kõikidest osapooltest, ka lastevanematest.

Arvestati uuringus ka laste kodust tausta, mis näitas, et oskused sõltuvad õpilastest, koolist ja vanematest. Eestis mõjutab sotsiaalmajanduslik taust vähem, kuid siiski.

Tulemused näitavad, et Eesti õpilased on koostööaltid. Meie õpilased arvestavad meeskonnas töötades kaasõpilaste arvamustega, sellega ollakse Uus-Meremaa järel teisel kohal.

Eesti ja vene õppekeelega koolide õpilaste tulemuste vahel on 49 punkti, mis tähendab e,t vene õppekeelega koolid vajavad rohkem tähelepanu.

Eesti tüdrukuid on rohkem tippsooritajate hulgas ja vähem kehvalt sooritanud õpilaste hulgas.

Poiste ja tüdrukute meeskondliku probleemilahendusoskuste vahe on nimelt 29 punkti.

Reps: Lisaks sellele, et oleme heal kohal, saame veel öelda, et tüdrukute ja poiste vahe on endiselt olemas.

Reps: Oleme nende riikide seas, kellel on väikseim nõrkade õpialaste osakaal. Lisaks sellele, et meil on õlu nüüd sama kallis kui soomlastel, oleme ka hariduse poolest jõudnud nendega samale tasemele.

Mailis Reps: Tipus olevate riikide punktide vahed on väga väiksed. Meie jaoks on PISA olnud väga oluline, siit saame oma tulemusi koos teiega analüüsides vaadata ja näha tugevusi ja nõrkusi. Tavaliselt vaatame ka nõrkustele tõsiselt otsa.

Eesti on põhihariduse tulemuslikkuselt ja võrduse kindlustamisel Euroopas tippriik ning maailmas tippu kuuluvate riikide hulgas - 15-aastastel õpilastel on väga head teadmised koos väga hea oskusega meeskondlikult teadmisi rakendada.

Esialgse info kohaselt said eestlased eurooplastest parima tulemuse, üldarvestuses kuues. Soomlased aga ütlevad, et jäid eestlaste varju seetõttu, et neil oli rohkem osalejaid.