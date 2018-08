OTSEBLOGI ARVAMUSFESTIVALILT | Uus minister Rene Tammist: "Kindlasti eelmise ministri otsuseid ümber ma pöörama ei hakka"

Arvamusfestival 2018

Joosep Tiks: Rene Tammist: Euroopa Komisjon kavandab aastaks 2050 heitmete vähendamist. Selle osaks on kõikide tegevuste ülevaatamine. Eesmärk varasemaga võrreldes ambitsioonikam. Tulevikus soovitakse saavutada 0% CO2 heitgaase.

Joosep Tiks: Simson: soojamajanduses oleme heas seisus. Ainuke kitsaskoht on transpordis. Vaatame võimalusi elektritranspordis ja maagaasiga masinates. Energias sõltub kõik ühiskonna valmisolekus minna taastuvatele allikatele üle. Energiatootmisesse on vaja rohkem biomassi, mis alarmeerib aga metsakaitsjaid. Ja rohkem tuulikuid, mida samas kogukondadele väga näha ei meeldi.

Joosep Tiks: Kadri Simson: 2030 peame olema energiasõltumatud. Lähikonnas pole just palju riike, kust oleks võimalik energiat eksportida. Tahaksime saavutada Euroopa-ülese kokkuleppe, et vastastikku oleks võimalik energiakvoote jaotada.

Joosep Tiks: Taastuvenergia koja juhina avab tulevane ettevõtlus- ja kommunikatsiooniminister arutelu elust pärast põlevkivi. Vastamisi on tulevased kolleegid, sama maja ministrid, Kadri Simson ja Tammist. Debatt algas pisikeste tehniliste viperustega.

Joosep Tiks: Haukanõmm: Ka minister Repsi on pika pilguga vaadatud, kui ta oma lastega ruumi tuleb.

Joosep Tiks: Monika Haukanõmm: lisaks majanduslikele piiride eemaldamisele tuleks ka kultuurilised piirid maha võtta. Kui ei räägi enam pidevalt rahast, vaid suhtumisest lastega peredesse. Kas lapsed on restorani koos vanematega oodatud või vaatavad kõik neid pika pilguga. Peame jõudma staatusesse, kus 3-5 last oleks Eesti peredes normaalsed.

Joosep Tiks: Jüri Adams: ütlesin Peeter Espakile, et ära ütle lastemaks. Sellest tuleb palju jama. Selline maks oli aga nõukogude ajal olemas. NL ajal oli kaks võimalust palka saada. Kui oli lapsi, maksti natuke rohkem palka, kui ei olnud lapsi, võeti rohkem palka ära.

Joosep Tiks: Jüri Adams Vabaerakonna telgis: lastekasvatuseks on ka vaja solidaarsusmehhanismi. Juttu sellest, et iibe kasvatamiseks oleks vaja meetodeid, kas siis maksude või raha ümberjagamise teel.

Joosep Tiks: Tammist: fookust tuleb maapiirkondadele rohkem seada.

Joosep Tiks: Tammist: oluline on partnerlus ettevõtjate ja ülikooli vahel.

Joosep Tiks: Eesmärgiks e-riigi arendamine, k.a. startup kogukonna sidumine, hoonete energiatõhusus, ettevõtete ekspordipotentsiaali tugevdamine. Töökäte nappus. Liigne regulatsioon. Maapiirkondade arendamine. Sotside fookus on nutikas ettevõtlus, ressursside tõhusam kasutamine.

Joosep Tiks: Rene Tammist: tulin Arvamusfestivalile kui taastuvenergiakoja juht. Olgu kohe markeeritud, et senisel tööl on nüüdsest joon all. Vähem kui nädala pärast saab koda endale uue juhi. Mingeid ärihuvisid või huvide konflikte ei ole.

Joosep Tiks: Ossinovski: Tammist on ekspert, kes tuleb kiiresti toime ja kiire õppimisvõimega

Joosep Tiks: Ossinovski uuest ministrist: Rõõm teatada, et sotside juhatus otsustas ühehäälselt toetada Rene Tammisti ministrikohale. Tegemist on pikaajalise sotsiga, kes on aktiivsemalt ja vähemaktiivsemalt tegevustesse kaasa löönud.

Joosep Tiks: Praeguseks on alanud SDE juhatuse koosolek Paide linnavalitsuse hoones. Vähem kui poole tunni pärast vastavad erakonna juht Jevgeni Ossinovski ja ministrikandidaat Rene Tammist meedia küsimustele linnavalitsuse hoone ees.

Joosep Tiks: Esimesed Arvamusfestivali vestlused on alanud. Tempo on veel tasane ja unine, enamik rahvast püüavad veel Konsumis jäätistele ligi pääseda. Ettevaatust - peatänav on suletud, autoga sinna ligi ei saa.