OTSEBLOGI ARVAMUSFESTIVALILT | Paide kohvikupidaja süüa pakkuda ei saa: "Külalised on kõik ära söönud. Pitsatainastki pole enam."

Arvamusfestival 2018

Joosep Tiks: Arvamusfestivali egiidi all toimus tänavu taas üle-Eestiline Lauride kokkutulek. Kohal oli neid tervelt 8. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2076608282363230&id=322504677773608

Joosep Tiks: Festivaliala lähedal asuvas hotelli kohvikus vangutatakse kaastundlikult pead. Mitte midagi pole pakkuda. Toit on otsas. Nii palju külalisi, et pitsatainastki pole enam, millest hädapärast midagi kokku meisterdada. Teised toidukohad sulgevad vaikselt oma uksi, õhtu hakkab maad võtma.

Joosep Tiks: Uus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister rääkis täna juba uutest valdkondadest kuhu liikuda, eriti transpordi ja informaatika ühendamisest. Arvamusfestivalil on üks tulevikumasin juba kohapeal olemas.https://twitter.com/Arvamusfestival/status/1027949100413714434

Joosep Tiks: Ühesõnaga, kõik tahavad efektiivsemat meditsiinisüsteemi ja rohkem ennetust. Väitlust erameditsiinist on vähem kui meditsiinisüsteemi hapudest viinamarjadest juttu.

Joosep Tiks: Dr Tillmann: Palju on puudu personaalset lähenemist, et arst vaatab patsiendile silma selgitab patsiendile kogu protsessi läbi. Tippspetsialistid tegelevad väga raskete juhtumitega, mida saaks juba perearsti tasandil ennetada.

Joosep Tiks: Riina Sikkut erakindlustusest: Kui erakindlustus teeb kõike samamoodi kui haigekassa, siis kasumitaotluse võrra on ta ikka kallim.

Joosep Tiks: Arvamusfestivalilised otsivad varju. Tõmmanud siis ümber vihmakeebid või pugenud telkide alla. Saabus vihm.

Joosep Tiks: Dr Tillmann: tulemused riikide võrdluses näitavad, et parim variant on kui ravikindlustus on tervikuna riigi all, mitte erakätes.

Joosep Tiks: Sikkut: Aga võib-olla ei peakski maksustama tööjõudu, vaid võiks rohkem maksustada jõukust.

Joosep Tiks: Riina Sikkut: Neid, kes ei taha maksta, on alati. Küsimus on see, et mis on meie väärtused. Peame leppima, et kõik ei soovi maksta. Oleme kunagi otsustanud, et maksame ravikindlustust sotsiaalmaksu kaudu. See oli hea otsus. Kunagi võime seda muuta, aga mitte maksudistsipliini pärast. Tervishoiule see ei peaks eesmärk olema.

Joosep Tiks: Kaja Kallas: See, et kõikidele inimestele lihtsalt antakse ravikindlustus, ei ole õige tee. Probleem on teada ja näeme, et järjest enam inimesi töötavad paindlikult ja eri lepingutega. Üha enam inimesi optimeerivad. Töötamise pealt pead maksma töötuskindlustust, sotsiaalmaksu ja tulumaksu. Muu tulu pealt peab ainult tulumaksu maksma. Kui see reaalsus on, et töötad arvutiga ja omaette - tekibki olukord, et üha enam inimesi teevad oma OÜ, sest sotsiaalmaksust ei sõltu mitte midagi.

Joosep Tiks: Allar Tankler: kui palju on siin inimesi, kes on haigekassa poolt kindlustamata? 1,2,3... kuus? Publikust tõuseb päris palju käsi.

Joosep Tiks: Sikkut: enamik sellest 12,7% arstide juurde mittepääsejatest tuleb hambaravist. Hambaravis on eraturg - kas see seal töötab?

Joosep Tiks: Dr Tillmann: Peamine probleem on, et meil on liiga vähe raha. Kallas: Kas lekkivasse anumasse pidevalt raha lisada töötab?

Joosep Tiks: Kaja Kallas: Meil on Euroopas kõige kõrgem rahuldamata arstivajadus. Euroopas 3% keskmiselt, meil 12%. Inimesed ei pääse arsti juurde - see ongi probleem. Keegi meist ei vaidle vastu solidaarsusele - "Mina vaidlen," kostis vanem mees publikust - hea küll, keegi meist enamasti ei vaidle vastu solidaarsusele. Aga meil on noored ja edukad, kes näevad, et ei saa haigekassast abi, kui seda on vaja. Kujutame nüüd ette, kui noored, edukad ja terved võtavad erakindlustuse. Kelle vahel siis solidaarsed oleme, kui haigekassasse maksjad on kõik haiged?

Joosep Tiks: Kui tõhus on Eestis tervishoiu rahastamine? Sikkut: Äärmiselt tõhus! Maksuamet kogub hästi! Aga - haigekassa. Asutus ise tegutseb efektiivselt, täidab oma ülesanded, mis on 13% sotsiaalmaksu kasutada raviteenuste ostmiseks. Aga mul on tunne, et me ei saa aru, mis on see solidaarsus ravikindlustuses. Maksame kodu- ja autokindlustust samamoodi, aga ei küsi, et mis ma vastu saan. Tervishoius aga makstakse 10 aastat - ja küsitakse, et miks midagi vastu ei saa. 50% inimestest kasutavad tõesti ainult 3% tervisekuludest. Aga solidaarsus on see, et kui oled see üks protsent inimestest, kes vajaks 95% terviserahadest, siis on see raha olemas.

Joosep Tiks: Allar Tankler juhib arutelu: Haigekassa nimest juttu ei tule. Nimi ei riku meest. Narime täna pigem haigekassat, mitte tema nime. Narrime selles mõttes, et kuidas võiks teisiti haigekassat juhtida või on sellega kõik korras. Arutelus osalevad dr. Taavi Tillmann, Riina Sikkut, Kaja Kallas

Joosep Tiks: Algab Kaja Kallase ja Riina Sikkuti debatt ravikindlustuse üle tervishoiusüsteemis. Varasemalt on minister Sikkut vestluses Delfiga raputanud resoluutselt pead - eratervishoiule pole mitte mingil juhul mõistlik üle minna. Ent ei erine Kallasegi seisukohad temast palju. Mõlemad soovivad personaalsemat lähenemist patsiendile, rohkem ennetust ja lühemaid järjekordi. Viimane sooviks enam kaasata aga ka erakindlustust - näiteks koguda 20 eurot kuus inimestelt rohkem, et ravivõimalused oleksid avardatumad.

Joosep Tiks: Väike vahepala: justiitsminister käis lastele muinasjuttu lugemas.

Joosep Tiks: Jürgen Klemm: süstlavahetuspunktid ja vangide majutus viivad ühiskonna paremale järjele.

Joosep Tiks: Mari-Liis Sööt justiitsministeeriumist: kuidas avada süstlavahetuspunkt, kui majaelanikud seda ei taha? Keskuse avamine on vajalik, et narkomaanid aidata tagasi ühiskonda, aidata nad tagasi pinnale. Jürgen Klemm siseministeeriumist lubab leida vastused ta küsimusele.

Joosep Tiks: Õigusriik 100 laval algab eestlaste mentaliteeti üha enam ja enam kirjeldav arutelu not in my backyard ehk mitte meie õue peal suhtumise üle.

Joosep Tiks: Uus minister Rene Tammist Palo alustatud otsuseid ümber ei pöörahttp://arileht.delfi.ee/news/uudised/video-sotside-ministrikandidaat-rene-tammist-mul-on-kolm-suurt-eesmarki?id=83312743

Joosep Tiks: Jevgeni Ossinovski arvas Arvamusfestivalil antud intervjuus, et ministrikohti ei peaks vähendama. Neid on Eestis täpselt õiges koguses.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/jevgeni-ossinovski-vabaerakonna-ettepanek-ministrikohti-vahendada-on-tuhi-populism?id=83314053

Joosep Tiks: Rene Tammist: Euroopa Komisjon kavandab aastaks 2050 heitmete vähendamist. Selle osaks on kõikide tegevuste ülevaatamine. Eesmärk varasemaga võrreldes ambitsioonikam. Tulevikus soovitakse saavutada 0% CO2 heitgaase.

Joosep Tiks: Simson: soojamajanduses oleme heas seisus. Ainuke kitsaskoht on transpordis. Vaatame võimalusi elektritranspordis ja maagaasiga masinates. Energias sõltub kõik ühiskonna valmisolekus minna taastuvatele allikatele üle. Energiatootmisesse on vaja rohkem biomassi, mis alarmeerib aga metsakaitsjaid. Ja rohkem tuulikuid, mida samas kogukondadele väga näha ei meeldi.

Joosep Tiks: Kadri Simson: 2030 peame olema energiasõltumatud. Lähikonnas pole just palju riike, kust oleks võimalik energiat eksportida. Tahaksime saavutada Euroopa-ülese kokkuleppe, et vastastikku oleks võimalik energiakvoote jaotada.

Joosep Tiks: Taastuvenergia koja juhina avab tulevane ettevõtlus- ja kommunikatsiooniminister arutelu elust pärast põlevkivi. Vastamisi on tulevased kolleegid, sama maja ministrid, Kadri Simson ja Tammist. Debatt algas pisikeste tehniliste viperustega.

Joosep Tiks: Haukanõmm: Ka minister Repsi on pika pilguga vaadatud, kui ta oma lastega ruumi tuleb.

Joosep Tiks: Monika Haukanõmm: lisaks majanduslikele piiride eemaldamisele tuleks ka kultuurilised piirid maha võtta. Kui ei räägi enam pidevalt rahast, vaid suhtumisest lastega peredesse. Kas lapsed on restorani koos vanematega oodatud või vaatavad kõik neid pika pilguga. Peame jõudma staatusesse, kus 3-5 last oleks Eesti peredes normaalsed.

Joosep Tiks: Jüri Adams: ütlesin Peeter Espakile, et ära ütle lastemaks. Sellest tuleb palju jama. Selline maks oli aga nõukogude ajal olemas. NL ajal oli kaks võimalust palka saada. Kui oli lapsi, maksti natuke rohkem palka, kui ei olnud lapsi, võeti rohkem palka ära.

Joosep Tiks: Jüri Adams Vabaerakonna telgis: lastekasvatuseks on ka vaja solidaarsusmehhanismi. Juttu sellest, et iibe kasvatamiseks oleks vaja meetodeid, kas siis maksude või raha ümberjagamise teel.

Joosep Tiks: Tammist: fookust tuleb maapiirkondadele rohkem seada.

Joosep Tiks: Tammist: oluline on partnerlus ettevõtjate ja ülikooli vahel.

Joosep Tiks: Eesmärgiks e-riigi arendamine, k.a. startup kogukonna sidumine, hoonete energiatõhusus, ettevõtete ekspordipotentsiaali tugevdamine. Töökäte nappus. Liigne regulatsioon. Maapiirkondade arendamine. Sotside fookus on nutikas ettevõtlus, ressursside tõhusam kasutamine.

Joosep Tiks: Rene Tammist: tulin Arvamusfestivalile kui taastuvenergiakoja juht. Olgu kohe markeeritud, et senisel tööl on nüüdsest joon all. Vähem kui nädala pärast saab koda endale uue juhi. Mingeid ärihuvisid või huvide konflikte ei ole.

Joosep Tiks: Ossinovski: Tammist on ekspert, kes tuleb kiiresti toime ja kiire õppimisvõimega

Joosep Tiks: Ossinovski uuest ministrist: Rõõm teatada, et sotside juhatus otsustas ühehäälselt toetada Rene Tammisti ministrikohale. Tegemist on pikaajalise sotsiga, kes on aktiivsemalt ja vähemaktiivsemalt tegevustesse kaasa löönud.

Joosep Tiks: Praeguseks on alanud SDE juhatuse koosolek Paide linnavalitsuse hoones. Vähem kui poole tunni pärast vastavad erakonna juht Jevgeni Ossinovski ja ministrikandidaat Rene Tammist meedia küsimustele linnavalitsuse hoone ees.

Joosep Tiks: Kõik esinejad pole ka veel päris üles ärganud.https://www.facebook.com/margoloor/posts/10156793677588900

Joosep Tiks: Esimesed Arvamusfestivali vestlused on alanud. Tempo on veel tasane ja unine, enamik rahvast püüavad veel Konsumis jäätistele ligi pääseda. Ettevaatust - peatänav on suletud, autoga sinna ligi ei saa.