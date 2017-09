OTSEBLOGI | Alanud nädal tõi Tallinna tänavatele ummikud: Õismäel tuleb liiklemiseks varuda ligi tund, seisakuid on mujalgi

Hommikused liiklejad on täheldanud suuri ummikuid Pirita teel, Narva maanteel, Kristiine ristmikul ja Õismäe teel.

Tallinna ummikud

Ummiku-uudiseid tuleb ka Tallinna-Tartu maanteelt Mõigult.

Õismäel kõrgelt aknast alla vaadates võib saada hea ülevaate ummikust.

Teateid liikluskaosest Õismäel tuleb aga veel. Nimelt võtab ühe lugeja sõnul sõit Harku järve juurest Õismäele 45 minutit aega.

Kannatust tuleb varuda ka Tehnika tänaval ja Paldiski maanteel, Pärnu maanteel ning Peterburi ja Tartu maantee ristimikul.

Kaos Õismäel: Õismäel liikunud Delfi lugeja kirjeldas sealset järgmiselt: "Õismäe tee on otsast lõpuni täiesti umbes: ma pole sellist asja kunagi varem näinud, täielik kaos on siin!" Keset ummikut enda sõnul üsna aeglaselt liikuv lugeja märkis, et 5 minutiga saab läbida ligi sadakond meetrit. Lisaks teetöödele, alanud kooliaastale ning töönädalale on ka kogu Haabersti ringi liiklus Õismäe teele ümber suunatud. Liikleja märkis, et kella kümneks peaks tööle kenasti jõudma, kuid enne seda lasteaiast läbi minemisega tuleb tõenäoliselt raskusi.

Hommikul kella 8 ajal oli ka Kristiine ristmikul liiklemine tavapärasest aeglasem.

Omajagu aega tuleb varuda ka Tallinnas Narva maanteel liikudes. Võimalusel võiks kasutada teist teed.

Piritalt kesklinna suunas liikujatele tasub varuda kannatust, sest ummik paistab päris pikk.

