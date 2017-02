OTSE: Spetsialistid arutavad Tallinnas PISA testide tulemusi

Kolme riigi haridusministrid, OECD ja Bostoni ülikooli asjatundjad arutavad täna ja homme Tallinnas PISA testide tulemusi.

Nordic Hotel Forum’is toimub 14.- 15. veebruaril rahvusvaheline konverents, mille avab peaminister Jüri Ratas ja kus osalevad kolme riigi haridusministrid ja maalima tunnustatumad hariduseksperdid.

“PISA testide tulemused on andnud meie koolidele ja õpetajatele selge sõnumi – teie töö on maailma tippklassist. Samuti on need head analüüsiallikad ning pakuvad haridusotsuste tegemiseks suurepärast andmestikku, mida oleme ka võtnud oma valikutes aluseks,“ sõnas minister Mailis Reps.

“Eesti järjepidevalt väga head tulemused on eeskujuks kogu maailmas,” ütles OECD haridusvaldkonna peadirektor Andreas Schleicher. Schleicheri hinnangul on PISA testide tulemustel laiem kandepind riikides, kus inimesed peavad haridust väga oluliseks. OECD esindaja sõnul on Eesti saavutanud silmapaistvalt häid tulemusi, kuid arenguruumi on õpetajaameti väärtustamisel, pakkumaks palgatõusu kõrval ka intellektuaalseid väljakutseid, samuti loodusteaduste populariseerimisel õpilaste seas, kus on suur roll kanda koolil. Mida enam naudivad õpilased loodusainete õppimist, seda kõrgemad on ka nende karjääriootused, rõhutas OECD haridusvaldkonna peadirektor Andreas Schleicher.

OECD haridusvaldkonna peadirektor Andreas Schleicher tutvustab PISA testide mõju poliitikakujundamisele. Neile annavad omapoolse hinnangu haridusvaldkonna eest vastutavad ministrid Anna Ekström Rootsist, Jurgita Petrauskiene Leedust ning Eesti haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Muutuva õpikäsitluse uuematest arengutest annab ülevaate Boston College’i professor Dennis Shirley USA-st.

Konverentsi teises osas arutavad Läänemere äärsete riikide haridusvaldkonna asjatundjad PISA testide tulemuste mõju riikide haridussüsteemide arengule ning täiendavaid võimalusi testi tulemuste tõlgendamiseks.

Konverentsi kolmandas osas, 15. veebruaril on võimalik külastada koole ja haridusasutusi, et näha praktikas Euroopa tipptasemel pakutavat põhiharidust. Selleks toimuvad õppekäigud Tallinna 21. Kooli, Tallinna Reaalkooli, Vanalinna Hariduskolleegiumisse ning Eesti Loodusmuuseumisse.

Konverentsi esimesest osast toimub ka videoülekanne.