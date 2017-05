OTSE: Riigikogus on olulise tähtsusega riikliku küsimusena fookuses Eesti EL eesistumine

Riigikogus algas täna kell 10 olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutelu Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise teemal, kus ettekande peavad peaminister Jüri Ratas ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut.

Vitsuti sõnul on Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine Eestile esmakordne ja seetõttu põnev proovikivi. „Eesistujaks olemine ei ole ainult vastutus, vaid see on ka võimalus,“ ütles Vitsut. „Eesistumise õnnestumine on kogu Eesti maine küsimus.“

Vitsut tõi esile, et Eesti rahva toetus Euroopa Liitu kuulumisele on jätkuvalt kõrge ja ulatus viimase Eurobaromeetri uuringu järgi 67 protsendini. Euroopa Liitu kuulumist toetab 57 protsenti eurooplastest.

Oma kõnes keskendub Vitsut Euroopa Liidu majanduses ja tööturul toimuvale ning julgeoleku ja kaitseküsimustele. Samuti räägib Vitsut, milline on riigikogu roll Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal.

Peaminister Jüri Ratas annab oma kõnes ülevaate Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetidest ja eesmärkidest.

Eesti eesistumise juhtmõteteks on avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa, turvaline ja kaitstud Euroopa, digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine ning kaasav ja kestlik Euroopa.