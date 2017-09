OTSE | Riigikogus arutatakse Eesti demokraatia ohtude üle

SDE fraktsioon korraldab riigikogus täna kell 10 arutelu teemal "Eesti demokraatia ohud ja väljakutsed". Programmis võtab lisaks poliitikutele sõna ka näitleja Jaak Prints.

Esimesena astub kõnepulti Europarlamendi liige professor Marju Lauristin, kelle ligi 20 minutilise ettekande pealkirjaks on „Liberaalse demokraatia tähtsus Eesti iseolemises“. Lauristini kõnele järgneb ligi poole tunnine küsimuste ja vastuste voor.

Teisena võtab sõna Jaak Prints ligi 20-minutilise ettekandega "Me ei pea kartma." Ametliku programmi lõpetab SDE riigikogu liige Toomas Jürgenstein 15-minutilise kõnega "Rahvusluse rikkusest".

Pärast kõnesid on võimalus sõna võtta ka riigikogu liikmetel. Seni teadaolevalt peab demokraatia teemal kõne ka Reformierakonna esimees Hanno Pevkur.

Hetkel toimub istungi rakendamine, kus võtsid esialgu lühidalt sõna Reformierakondlased Igor Gräzin ja Eerik-Niiles Kross.

Gräzin, kes oli vaadanud eilset "Pealtnägijat" ja püstitas küsimuse, kuidas oleks võimalik 972 euro eest aastas saada kesklinna kinnisvara ilma keskerakonda kuulumata.

Andres Herkel Vabaerakonnast küsis riigikogu aseesimehelt Enn Eesmaalt, kas teise ehk Jaak Printsi ettekande näol on tegu ettekande või etendusega. Herkeli sõnul on pretsedenditu, et ettekande esitajalt ei saa küsimusi küsida.

Loe veel

EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme märkis, et kui Printsilt küsimusi küsida ei saa, on juba tegu demokraatia väärtuste kahjustamisega.