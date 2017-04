OTSE: Riigikogu arutab, kas Eesti metsadest midagi järele jääb

Vabaerakond algatas Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena metsandus-arutelu, mis täna korralisel istungjärgul ka ette võetakse. Vaata Delfi vahendusel Riigikogu saalist otseülekannet!

Eesti metsapoliitika probleemidest ja tasakaalu saavutamisest peavad ettekanded ökoloog, metsateadlane, suure hulga Eesti metsanduses tegutsejate õpetaja emeriitprofessor Toomas Frey, Tartu Ülikooli loodusressursside õppetooli juhataja, looduskaitsebioloogia töörühma juht Asko Lõhmus ning Vabaerakonna saadik Artur Talvik.

Vaata otseülekannet:



"Metsandusteemalise arutelu ajendasid valitsuse poolt Riigikokku saadetud metsaseaduse muudatusettepanekud, mis takistavad tasakaalukat Eesti metsa majandamist ja võimaldavad ulatuslikku lageraiet valitsusele kiire tulu tootmiseks," teatab Vabaerakonna fraktsioon pressiteates.

"Metsa kultuuriline ja keskkondlik väärtus on nihutatud tagaplaanile. Eelnõuga langetatakse kuuskede raievanust 80lt 60 aastale, kuigi juba praegu on lubatud raiuda ka nooremaid kuuski teatud ümbermõõdu saavutamise ja puude tervise halvenemise korral. Valikraie tugeva soodustamise asemel leevendatakse lageraie piiranguid. Riigimetsas on palju terveid kuuski, mida muudatused võimaldavad kiirest langetada," ütles Artur Talvik.

"Eelnõust selgub, et valitsus soovib jätta erametsaomanikke metsatoetustest ilma ja vähendada toetuste mahtu. Muudatuste jõustumisel saavad toetusi ainult metsaühistud ja metsafirmad. Suur enamus metsaomanikest jääb sellest ilma. Erametsaomanikud hoiavad metsa säästva majandamise traditsiooni. Nende diskrimineerimine on ebaõiglane ja halvendab metsade olukorda veelgi. Oleme teinud eelnõule muudatusettepanekuid, kuid kuna olukord on kriitiline, siis on aeg tulla Riigikogu ette ning protestida aktiivselt," lisas ta.