OTSE: PISA 2015 õpilaste rahulolu raport: Eesti lapsed on OECD keskmisest õnnelikumad

Täna keskpäeval avalikustatakse kõikjal maailmas üheaegselt PISA 2015 uuringu õpilaste rahulolu puudutava osa tulemused. Selgus, et Eesti õpilased on lisaks headele õpitulemustele koolis OECD keskmisest õnnelikumad.

Täna kell 12 avalikustatakse PISA 2015 uuringu õpilaste rahulolu osa (Students' Well-Being), mis käsitleb muuhulgas küsimusi, kui rahul on õpilased oma eluga, kuidas suhtutakse eksamitesse ja hindamisse, milline on noorte motivatsioon ja kui tihti puututakse kokku koolikiusamisega.

Eesti tulemustest teevad kokkuvõtte minister Mailis Reps ja ministeeriumi nõunik ning Eesti esindaja PISA nõukogus Maie Kitsing.

Mailis Repsi sõnul on kolmandik Eesti lapsi eluga väga rahul, üle 90 % aga rahul. "Kui pidime alati arvama, et õhkkonna osas on meil kõik halvasti, ainult õpitulemused on head, siis nüüd näitavad tulemused muud. Meie tulemused on üle OECD keskmise," sõnas Reps.

"Oleme edukate riikides ses, kellel on head õpitulemused jaka hea rahulolu. Ei tule tulemused õnnetunde arvelt," lisas Reps. "Lapsed usuvad iseendasse, noorte arvamus hindamisest ja kontrolltööde osas on positiivne".

"Vahed eri koolides on väikesed, veidi on vahe eesti- ja venekeelsete koolide vahel, kuid vahed pole suured. Linnalastel on suurem huvi kõrghariduse omandamise suhtes," sõnas Reps.

Probleemiks psühholoogiline kiusamine

Koolikiusamise osas on Repsi sõnul füüsiline vägivald vähenenud, psüüholoogiline kiusamine on aga levinud.

Eelmise uuringu tulemuste järgi kolm aastata tagasi tundis end koolis õnnelikuna 66 protsenti Eesti õpilastest, 75 protsenti oli kooliga rahul. OECD riikide keskmine oli siis 79 protsenti. Eestiga sarnane tulemus oli Soome koolides, mis said PISA-testis väga häid tulemusi.

Iga kolme aasta tagant OECD poolt läbi viidavas PISA uuringus hinnatakse 15-aastaste õpilaste teadmisi ja oskusi funktsionaalses lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes. Uuringu fookuses on 15-aastased noored, sest just selles vanuses ollakse enamikes OECD riikides lõpetamas kohustuslikku kooliteed ning tegemas valikuid edasiste õppimisvõimaluste vahel.

PISA uuring vaatleb, kuidas on noored võimelised õpitud oskusi ja teadmisi igapäevaelus rakendama, samuti õpitut üldistama ja seostama. Uuring annab ülevaate, kui hästi on eri riikide noored valmis neid tulevikus ees ootavate väljakutsetega silmitsi seisma. Samuti, kas noored suudavad analüüsida, leida põhjuseid ning esitada oma ideid. Kõik õpilased ja koolijuhid täitsid ka taustaküsimustiku, millega uuriti õpilaste sotsiaalmajanduslikku tausta, rahulolu kooliga, juhtimist, hindamist jms.

PISA 2015 uuringus osales üle poole miljoni noore 72 riigist, sealhulgas kõik arenenud tööstusriigid. Seekord oli keskseks hindamisvaldkonnaks loodusteadused, millele lisaks testiti ka õpilaste matemaatilist kirjaoskust ja funktsionaalset lugemisoskust.

Detsembris avalikustas OECD PISA põhitesti tulemused. Täna tehakse avalikuks PISA 2015 põhjal tehtud analüüs õpilaste heaolu kohta. Järgmise aasta sügisel avaldatakse PISA-uuringu uue ja innovaatilise valdkonna – meeskondliku probleemilahenduseoskused – tulemused.