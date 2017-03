OTSE: Gustav Adolfi gümnaasiumi juhid annavad laienemise ja remondi osas aru

Tallinna Gustav Adolfi gümnaasiumi juht Hendrik Agur selgitab tänasel pressikonverentsil, kuidas edeneb algklasside õppehooneks mõeldud maja renoveerimine ning miks üldse laienemine ette võeti.

Pressikonverentsil vastavad küsimustele Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula, GAG-i direktor Hendrik Agur.

Pressikonverentsi teemad:

- Miks Eesti vanim kool Gustav Adolfi Gümnaasium vajab laienemist?

- Milliseid uuendusi toob kaasa MÕK (muutunud õpikäsituse) kasutuselevõtt?

- Kuidas edeneb Tallinna vanima võimla kapitaalremont ja GAG-i I ja II kooliastme õppehoone ehitus?

Gustav Adolfi Gümnaasium laieneb peagi Kalamajja, kus Vana-Kalamaja 9 asuvas uues hoones hakkavad õppima 1.-6. klasside lapsed. Hoone välimus ja sisemus muutuvad väga oluliselt.

Mihhail Kõlvart ütles, et koolivõrk peab reageerima muutustele, mis toimuvad rahvastikus ning ka linnasisesele migratsioonile. "20 aastat tagasi ei teadnud keegi, et Kalamaja saab nii populaarseks. Nüüd aga on vaja luua uusi õppekohti. GAG on väärt, et laieneda ja areneda, soovime kasutada potentsiaali ja ressurssi," sõnas Kõlvart. "Kui hakkame kokku panema kooli kokku erinevatest koolidest, siis lammutame iga kooli süsteemi. Praegune lahendus on õige nii filosoofiliselt kui ka praktiliselt".

Haridusemeti juht Andres Pajula: "Hetkel pole algklasside õpilaste õpikeskkond kaasaegne, lapsed peaksid aga õppima kõige kaasaegsemates tingimistes. Vana-Kalamaja hoone maksumus on üle 6,3 miljoni koos käibemaksuga. 12. detsembril sõlmiti ehitusjärelevalve leping, algas kohe projekteerimine. 26.01 oli ehitusloa taotlus linnaplaneerimisametisse esitatud, 6.02 oli ümberehitusluba olemas. Hoone laienemise ja ümberehitusluba väljastati 3.03. Kõik load on olemas," selgitas Pajula.

"Kõik hooned on siiani renoveeritud 8-9 kuuga, GAG-i hoone pole erand," lisas Pajula.