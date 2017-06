OTSE DELFI TV-s: Tuhanded pardid "rallivad" Kadriorus vähihaigete laste toetuseks

Täna kella 12-15 saab Delfi vahendusel jälgida, kuidas tuhanded heategevuslikud vannipardid pargi kanalis võiduujumist teevad. Korraldajad saadavad heade inimeste abiga võistlustulle 11 000 parti.

Täna Kadrioru pargis juba neljandat korda toimuval pardirallil on praeguse seisuga omaniku leidnud kõik 11 000 parti. Korraldajad panevad inimestele südamele, et sellest ei tasu end heidutada lasta ning annetusi vähihaigete laste heaks saab ikka teha.

Eesmärgiks on Kadrioru pargi kanalisse võistlema saata 11 000 nummerdatud parti. „Mul on väga hea meel tõdeda, et juba üle poole partidest saavad heategevusliku ujumisvõistluse nimel soojendusharjutusi ja ettevalmistusi tegema hakata,“ rääkis armastatud näitleja Märt Avandi, kes on ühtlasi ka Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu (EVLVL) üks asutajatest. „Vaatemängulise pardiralli abiga koguti möödunud aastal ligi 133 000 eurot, praeguse seisuga on juba kogutud pisut üle 46 000 euro. Meie eesmärgiks on ühiselt koguda raha vähihaigete laste ravimite soetamiseks. Paljud haruldased aga vajalikud ravimid ei ole Haigekassa nimekirjas, ning siin ongi EVLVL peredele appi tulnud,” lisas Märt.

Käesoleva aasta pardiralli on eriline, kuna see korraldatakse koostöös Heategevusfondiga Minu Unistuste Päev, et täita raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi. Laulja Lenna Kuurmaa, heategevusfondi patroon, kutsub samuti kõiki üles seda väikest heategu tegema. „Unistamine teeb nii suurtele kui ka väikestele palju rõõmu ja me usume Minu Unistuste Päevas, et rõõmsad ja meeleolukad hetked on oluliseks osaks terveks saamise teekonnast. Unistused teevad imet, isegi tuhanded pardid on taaskord teel Kadrioru parki ujumisvõistlusele,“ rääkis Lenna.