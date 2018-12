OTSE DELFI TV-s | Solarise Keskuses toimub perevägivalla ennetuse pressiüritus

Täna, 21. detsembril kell 11.00-12.00 toimub Solarise Keskuses perevägivalla ennetuse pressiüritus. Eesmärk on perevägivalla probleemidele tähelepanu pöörata, sest just pühade ajal toimub rohkem perevägivallaga seotud juhtumeid ja see on ohvritele kõige keerulisem aeg. Delfi TV vahendab üritust otsepildis.