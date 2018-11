OTSE DELFI TV-s | Maaülikoolis toimuval konverentsil on fookuses Eesti energiasektor ja krüptorahanduse energiajälg

Sel korral on arutelude fookuses innovatsioon Eesti energiasektoris, krüptorahanduse energiajälg ja kuidas parandada teadustulemuste jõudmist praktikasse.

TEUK-konverents toob igal aastal kokku taastuvenergia valdkonna ettevõtjad, teadlased ja poliitikud. Sel aastal on diskussioonis teravalt vaatluse all ettevõtluse ja teaduse koostöö, et arendada edasi Anne Sullingu paar kuud tagasi õhku visatud mõtet, et tehnoloogiasiirde vajab tugevaid muutusi, et majandust edasi viia.

Ajakava

10.00 Avasõnad

10.20-12.00 Innovatsioon ettevõtluse ja teaduse koostöös (Moderaator Andres Meesak)

10.20-10.50 Riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030. Ando Leppiman (MKM)

10.50-11.20 Viimaste aastate arengud on toonud TE100 lähemale kui optimistlikumad prognoosid lubasid. Mihkel Annus (Eesti Taastuvenergia Koda)

11.20-11.50 Kuidas jõuda innovatsioonini?​ Anne Sulling (Riigikogu Väliskomisjon)

12.00-13.00 Lõuna

13.00-14.30 Arengud taastuvenergia sektoris ettevõtja pilgu läbi. (Moderaator Andres Meesak)

13.00-13.20 Andmete ristkasutus - efektiivsus ja turvalisus. Kristo Iila (Planet OS)

13.20-13.40 Kuidas rohetehnoloogia start-upid ellu jäävad? Erki Ani (Cleantech ForEst)

13.40-14.00 Mis on krüptokaevandamise energiajälg Asse Sauga (Eesti Krüptoraha liit)

14.00-14.30 Salvestamine taastuvenergia puhul. Kütuseelementide reaalsus ja tulevik. Enn Lust (Tartu Ülikool), Enn Õunpuu (Elcogen)

14.30-15.00 Kohvipaus

15.00-16.00 Diskussioon. Kuidas ettevõtete ja ülikoolide koostööst väljuda uute toodete ja teenustega?

Rene Tammist (ettevõtlusminister), Tõnis Mets (TÜ), Martin Kruus (Nelja Energia), Andres Koppel (ETAG)

Modereerib Peep Siitam