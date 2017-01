Otsa muusikakooli juht Aarne Saluveer peab Maikeni häälekooli teema tõstatamist oluliseks

Georg Otsa Tallinna muusikakooli direktori Aarne Saluveeri hinnangul pole Eesti Ekspressi artikkel ja sellest lahvatanud WAF kooli skandaal rünnak lauluõpetaja Maikeni vastu, sest iga laulukool peaks lauljate hääleprobleeme uurima ja tähelepanelik olema.

"See oli päris hea artikkel, ma ei näe selles otsest süüdistamist ega vastandamist, ajakirjanik oli seletanud teema päris hästi lahti. Kui ikkagi on vigastusi, siis peab iga õpetaja ja seltskond analüüsima, miks nii juhtus," rääkis Saluveer Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan".

"Toon Otsa koolist näite, kui kitarrist mängib käe üle. Peame hoolt kandma, et kui võtame inimese enda juurde midagi omandama, siis ütleksime talle, et kui ta sellise [käe]krambiga midagi teeb, siis see võib teda kahjustada."

Saluveer sõnas, et vigastusi juhtub ikka, ent õpetaja peaks olema tähelepanelik. "Keegi karjub ikka liiga kõvasti – häälepaelad on väga väikesed lihased, kui me paneksime sinna piltlikult õhku juurde ja siis pingestaksime, on tulemus sama, kui me teeksime trenni ja otsustaksime täna minna Ironmani võistlustele. Mis juhtub – lihas ei pea vastu, rebeneb."