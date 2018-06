Ostja tahab loobuda põlenud Volta Loftide korterist, aga arendaja ei taha seda lubada

Eile teatas Makko, et olukord on kontrolli all. "Arendaja ja peatöövõtja on keskendunud toimunu analüüsile ning hoone kvaliteetse taastamise ja valmimise tagamisele. Arendajal on konkreetne tegevusplaan olukorra lahendamiseks. Kinnitame, et me ei tee vähimaidki kompromisse ehituskvaliteedi arvelt hoone taastamisel."

Kas kinnitad bussis turvavöö? Jah

Ei Auhinnaks on kardisõidu pakett 5-le LaitseRallyPargis. Tallinnast sõidutab Laitsesse

edasi-tagasi Go Bus. Auhind kehtib kasutamiseks kuni 31.08.



Nõustun kampaaniatingimustega. Nõustun Ekspress Meedia üldtingimustega.

Nõustun AS Ekspress Meedia kasutajaandmete töötlemise põhimõtetega ning enda isikuandmete töötlemisega (sh andmete turundusliku kasutamisega) kasutajaandmete töötlemise põhimõtetes loetletud eesmärkidel ja tingimustel. Sisesta Tänud vastamast ja head loosiõnne!