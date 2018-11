Ossinovski võti valitsuskriisi lahendamiseks: rändeleppe osas tehku otsus hoopis riigikogu, mitte valitsus

Ossinovski nentis, et pole aktsepteeritav, et vähemus kujundab välispoliitikat. Ta viitas, et rändeleppe vastasuse kloppis üles EKRE ning Isamaa läks sellega kaasa. Ossinovski sõnul on see umber 20 protsenti riigikogust.

"Meil on ettepanek, kuidas olukord lahendada," märkis Ossinovski. "Teen ettepaneku riigikogu tasemel arutada," lausus ta. Ossinovski usub, et riigikogu toetab rändeleppes osalemist. "See on väga demokraatlik viis, kuidas olukorrast välja tulla," märkis ta ja ütles, et nii saab ka opositsioon sõna sekka öelda. Ossinovski hinnangul on Reformierakonna positsioon siiani olnud väga kahepalgeline, aga ta loodab, et hääletusel hoitakse selgelt toetavat kurssi.

Rändelepe jõuaks riigikogu ette eelnõu kujul. Ossinovski kinnitusel on selle tekst juba välisministeeriumis kooskõlastamisel. "Demokraatia võlu on selles, et on erinevaid viise ja instrumente, kuidas olukorda sobival viisil lahendada," rääkis Ossinovski ja lisas, et kõige kõrgeim valitud organ ongi riigikogu. "Loodan, et tõesti suudame operatiivselt küsimuse ära menetleda."

Ossinovski usub, et riigikogus on enamus olemas. Ossinovski arvas, et kui menetlusprotseduurid ära teha, siis riigikogus võiks see arutluse alla tulla paari nädala pärast. "Eks on selge, et vinduma ei saa jätta rahvusvaheliste tähtaegade pärast. Siseriiklikult on see küsimus olulisel määral proportsioonist väljas."