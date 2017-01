Ossinovski vastus meedikutele: riikliku lepitaja pakkumise tagasilükkamisest kaotavad kõik tervishoiutöötajad

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul ei kaitse riikliku lepitaja pakkumise tagasilükkamine tervishoiutöötajate ega ka patsientide huve.

"Riikliku lepitaja pakkumise tagasilükkamisest kaotavad kõik tervishoiutöötajad, eelkõige hooldajad ja õed. Kokkuleppe sündi soovisid nii arstid ise kui ka õdede ja hooldajate esindajad. Kõik osalised on varem kinnitanud, et riikliku lepitaja kokkulepe on vastuvõetav, paraku on vähemalt üks tervishoiutöötajaid esindav delegatsioon oma tänase otsusega seadnud ohtu kõigi tervishoiutöötajate palgatõusu ja töörahu tervishoiusektoris. See ei ole kindlasti näide heast sotsiaalsest partnerlusest ega kaitse ei tervishoiutöötajate ega patsientide huve," kommenteeris tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tervishoiutöötajate otsust lükata tagasi riikliku lepitaja pakkumine.

Ossinovski rõhutas, et kollektiivleppe läbirääkimiste tuum on leppida kokku tervishoiutöötajate palkades ja töötingimustes. "Valitsuse tasandi otsuseid eeldavad nõudmised selles kontekstis on kohatud. Töötingimustes ja palgas kokkuleppimine on tööandjate ja töötajate vaheline poliitikaväline protsess," sõnas minister pressiteate vahendusel.

Minister Ossinovski sõnul on riik tänaseks teinud omalt poolt kõik, et kollektiivlepe saaks sündida: haigekassa 2017. aasta eelarves oli palgatõusu jaoks leitud raha; valitsuse koalitsioonileppes on kirjas tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse küsimuse lahendamine juba sel kevadel, mida on kinnitanud nii peaminister kui ka tervise- ja tööminister; hea tahte märgina leiti juba tänavu 10 miljonit eurot lisaraha ravijuhtude arvu suurendamiseks.

Loe veel

"Kujunenud olukorras tuleb haigekassa nõukogul langetada peagi otsus, millistele kuludele suunata eelarvesse planeeritud palgatõusu vahendid. Seda küsimust käsitleb nõukogu oma järgmisel koosolekul 17. veebruaril," kinnitas Ossinovski.

Pärast rohkem kui aasta kestnud läbirääkimisi on tervishoiutöötajad seisukohal, et ei saa riikliku lepitaja esitatud pakkumist vastu võtta. Olukord, kus patsientidele vajalik arstiabi jäetakse teadlikult rahastamata ja haiglaravi mahtu pidevalt vähendatakse, on endiselt lubamatu, seisab tervishoiutöötajate ühispöördumises. Loe lähemalt SIIT.