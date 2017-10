Ossinovski valitsuse pressikonverentsil: täis joomist ja naiste käperdamist ei saa nimetada tavaliseks Eesti peoks

Tänasel valitsuse pressikonverentsil ei pääsetud ka küsimusest, mis puudatasid Taavi Rõivase pidu ja pillerkaart Malaisias. Pressikonverentsil osalenud Jüri Ratas, Jevgeni Ossinovski, Kadri Simson ja Kaia Iva andsid ka oma kommentaarid.

Peaminister Jüri Ratas sõnas, et sedalaadi afterpartysid, nagu toimus Malaisias, ei ole tema näinud. "Kes seal käisid, peavad andma selgeid ja konkreetseid vastuseid ja nii on kõige ausam."

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ütles, et tema ei nõustu ühe delegatsiooni liikme kommentaariga, justkui oleksid säärased peod, kus juuakse täis ja hakatakse naisi käperdama, tavalised Eesti peod.

"Konkreetse juhtumi puhul üles kerkinud kahtlused ja küsimused on väga tõsised," ütles Ossinovski. "Isegi kui sellel lustakal üritusel viibis palju inimesi, siis see konkreetne tegevus oli ühe konkreetse inimese poolt korda saadetud ja oleks väärikas, kui see inimene seda ka tunnistaks."

Rõivas oli vahetult enne pressikonverentsi seda juba meedia vahendusel tunnistanud ja pressikonverentsi lõpus märkis seda ka Ossinovski.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva mainis, et temal ei ole õnneks olnud "au" säärastel pidudel osaleda. "Ei ole vahet, kas see toimub Eestis või kaugemal. Asi võiks ja peaks olema sünnis, viisakas, mõistlik ja kombekohane," ütles Iva.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ütles ära, et tema pole ühelgi välisvisiidil puutunud kokku olukorraga, kus kedagi oleks ahistatud. "See juhtum on väga erandlik. Ei tohi teha üldistusi meie tavapärases väliskäitumises," rääkis Simson.

"Olen kuulnud ka nende inimeste suust, kes käisid sel reisil, et süüd ei saa määrida kõigile osalistele," ütles Simson veel enne, kui Ossinovski jõudis märkida, et Rõivas on juba süü omaks võtnud.

Tänases Eesti Päevalehe artiklis vabandas Taavi Rõivas juhtunu pärast kogu delegatsiooni nimel. Täna teatas ta, et tunnistab juhtunus enda süüd.