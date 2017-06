Ossinovski valab õli tulle: seitsmeaastane lehelaps pidi töötama 10 tundi päevas! See on räige õiguskorra rikkumine

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski leiab, et 7-12-aastased lapsed võiks töötada maksimaalselt kolm tundi päevas, kõik muu on välistatud.

"7–12-aastaste laste puhul on nende tööle värbamisel konkreetsete tööde puhul ja konkreetsetes valdkondades mõned piirangud. Üks olulisemaid piiranguid on see, et nad tohivad töötada päevas 3 tundi. See on rahvusvaheline kohustus ja seadusandja on selle Eesti õigusruumi üle võtnud," sõnas Ossinovski riigikogu infotunnis.

Ta väitis, et tööinspektsioon sai kaebuse, kus öeldud, et laps pidi Ekspress Grupi heaks lepingu kohaselt töötama kümme tundi päevas. "See 10 tundi on kirjutatud ka ostumüügi lepingus, mida Ekspress Grupp sõlmis selle konkreetse lapsevanemaga, ehkki ostumüügilepingut sellisel juhul sõlmida ei tohi, tegemist on töölepingulise suhtega."

Ossinovski jätkas: "See on väga räige Eestis kehtiva õiguskorra rikkumine, mida Ekspress Grupp on rakendanud, pannes 7-aastased lapsed tööle 10-tunniste tööpäevadega ilma töölepinguta. Sellest tulenevalt on tööinspektsioon öelnud: sõbrad, need inimesed võivad seda tööd teha, kui tingimused on tagatud, lepime selles kokku, see küsimus on võimalik lahendada. Aga see tähendab loomulikult seda, et laste õigused peavad olema kaitstud. Siin ei ole mitte mingisugust muud kohustust, mingisugust muud võimalust. Riigil on kõrgendatud kohustus laste huvide kaitsel."