Ossinovski: tuleb luua omastehoolduse süsteem, mis annaks inimesele võimaluse keskmise pensioni eest hooldekodus elada. See tähendab, et riik peab võtma olulise osa teenusekulust enda kanda

Sotside esimees Jevgeni Ossinovski ütles täna erakonna üldkogul, et riik peab lähiajal leidma lahendused omastehoolduse probleemile. ,See tähendab, et riigil tuleb osa koormusest enda kanda võtta.

„Me peame kohanema ühiskonna vananemisega. Meditsiin areneb kiiresti, inimesed muutuvad terviseteadlikumaks ning elavad seetõttu kauem. See on suurepärane, kuid esitab samas uusi nõudmisi meie sotsiaalsüsteemile. Aastaks 2040 on üle 85-aastaste inimeste arv kasvanud Eestis tänaselt 35000lt 65000le. Muidugi tuleb tagada vajalikud tervishoiu- ja sotsiaalteenused, et eakad inimesed tuleksid võimalikult kaua iseseisvalt toime tulla. Ent alati ei ole see võimalik,“ rääkis Ossinovski oma erakonna üldkogul.

Juba täna päris terav omastehoolduse küsimus muutub järgnevatel aastatel Eesti sotsiaalpoliitika suurimaks kitsaskohaks. Ossinovski sõnul ei ole jätkusuutlik olukord, kus enamikel eakatest ei piisa pensionist, et maksta hooldekodus elamise eest, mistõttu langeb lähedase hooldekodutasu laste õlule.

„Lahendused on vaja leida kohe. Potentsiaalseid hooldekodu vajavaid inimesi tuleb 20 aastaga juurde umbes Kohtla-Järve linna elanike jagu. Seepärast tuleb riigil arendada välja terviklik pikaajalise hoolduse süsteem, mis annaks inimesele võimaluse keskmise pensioni eest hooldekodus elada. See tähendab, et riik peab võtma olulise osa teenusekulust enda kanda. See on kallis, aga see on möödapääsmatu,“ ütles Ossinovski.