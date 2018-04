Ossinovski: sotsid praegu esimehevahetusele ei mõtle! Sotside ja IRLi madalas toetuses on süüdi Kaja Kallas

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski ütles ERR-ile, et vaatamata erakonna viimaste kuude rekordmadalale reitingule sotsiaaldemokraadid ja ta ise erakonna esimehe vahetusele ei mõtle.

"Sotsiaaldemokraatide tänane juhatus on valitud eelmise aasta suvel mandaadiga 2019. aasta suveni ehk enne valimisi juhivahetust pole planeeritud," vahendab ERR Uudised Ossinovski seisukohta. "Muidugi võib erakond neid küsimusi arutada, aga praegu seda tüüpi arutelusid erakonnas toimunud pole," sõnas Ossinovski.

Ossinovski seostas sotsiaaldemokraatide, aga ka valitsuspartnerite IRL-i ja Keskerakonna madalat toetust Kaja Kallase asumisega Reformierakonna etteotsa.

"Tulles valitsusvastutust kandmata kõrvalt poliitikasse, on võimalik lühiajaliselt populaarsust koguda. Kui kaua see pikemaajaliselt kestab, on iseküsimus. Sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonna valijaskond teatavates segmentides kattub. Aga sotsiaaldemokraatidel on olnud ka sisemisi probleeme oma ilmavaate ja poliitika selgitamisel," sõnas Ossinovski.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees avaldas arvamust, et tema lahkumine ministritoolilt ja siirdumine riigikokku, peaks aitama kaasa sotside seisu paranemisele.