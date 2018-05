Ossinovski: sotsid olid algusest peale tselluloositehase vastu

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski sõnul on sotsid algusest peale tselluloositehase Tartusse rajamise vastu olnud. Ossinovski tervitas IRL-i üleskutset valitsuses tselluloositehase eriplaneeringut puudutavad otsused ümber vaadata.

Ossinovski rääkis ERR-i raadiouudistele, et ta oli algusest peale veendunud, et Tartusse tselluloositehast tulla ei saa.

"Mina isiklikult olin üsna veendunud algusest peale, et sellist asja tulla ei saa. Kuna mõlemad koalitsioonipartnerid pidasid vajalikuks sellega edasi minna, siis ega me iseenesest uuringute vastu ei olnud. Aga, et see lõpptulemusena tähendab seda, et tehast sinna ei tule oli meile algusest peale selge," ütles Ossinovski.

"Selge on see, et seda projekti on alustatud valest otsast. Kohalikest elanikest üle sõites selliseid projekte realiseerida kindlasti ei ole demokraatlikus ühiskonnas kohane," ütles ta veel.

Helir-Valdor Seeder ütles teisipäeval ERR-ile, et IRL-i eestseisus teeb valitsusele ettepaneku kaaluda alternatiivseid lahendusi Tartu piirkonda plaanitava tselluloositehase praegusele eriplaneeringule.