Ossinovski: sotsid ei peaks inimestele õpetama, kuidas nad elama peavad

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski tunnistas, et erakond on jätnud inimestele vahel kõrgi mulje ning see hoiak peab muutuma.

"See (Barbi Pilvre kirjutatud artikkel maaelust ja kodulähedasest joomisest - toim) ei ole ainuke kord, kus sotsid on jätnud tahtmatult üleoleva suhtumise, et meie hakkame õpetama, kuidas inimesed elama peavad. Oleme aegajalt liiga dotseerivalt esinenud. See mulje on tekkinud paljudes inimestes ja see hoiak peab muutuma," rääkis Ossinovski Vikerraadio saates Uudis+.

Ossinovski tunnistas, et erakonna esimehena on tal põhjust muretseda madalate reitingunumbrite pärast, sest see pole olnud ühe kuu kõikumine, vaid erakond on olnud madalseisus eelmise aasta lõpust alates.

Rääkides sotsiaaldemokraatide madalast toetusest ja eriti venekeelsete valijate seas, tõi Ossinovski välja Ida-Viru kehva eesti keele oskusega päästjate vallandamise.