Ossinovski Sitsi tänavale rajatud süstlavahetuspunktist: see on parim võimalik lahendus

Süstlavahetuspunkti asukoha ümber käiv segadus on ligi aasta häirinud teenuse osutamist Koplis. Sitsi 28 aadressile loodud kahjude vähendamise keskus (süstlavahetuspunkt) on ainsa võimaliku asukohana hetkel parim lahendus võimalikult kiiresti abivajateni jõudmiseks, leiab minister Ossinovski.

Tänasel valitsuse pressikonverentsil peaministri kohuseid täitnud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski selgitas Põhja-Tallinnasse Sitsi 28 aadressile rajatud süstlavahetuspunkti rajamise põhimõtteid.

"Ei ole loomulikult kellelegi saladuseks, et tegemist ei ole populaarsuse otsusega," sõnas minister, viidates elumajade vahetule lähedusele. Siiski on tegemist ainsa lahendusega: "Eri võimalusi kaaludes, olles läbirääkimistes linnaga, on hetkel parim võimalik - tegelikult ainus - lahendus, mis on sõelale jäänud."

Ossinovski toonitas, et Sitsi tänaval asuva süstlavahetuspunkti sissepääs on korterielanike omast eraldi, lisaks pannakse kohapeale kolm valvekaamerat ning palgatakse turvamees. Minister lubas, et koostöös politseiga reageeritakse elanike turvaprobleemidele nii hästi, kui seda osatakse.

Valitsus on otsuse langetamisel lähtunud põhimõttest, et lisaks sõltuvusravile on vajalik osutada ka kahjude vähendamise teenust, milleks üks osa on kahjude vähendamise keskus. "On kahetsusväärne, et meil on olnud selle teenuse pakkumine häiritus niivõrd pika aja jooksul," sõnas Ossinovski. Nimelt on süstlavahetuspunkti asukoha ümber käiv selgusetus kestnud pea aasta, kui Põhja-Tallinna linnosa valitsus sulges Koplis süstlapunkti.

Praegu on võimalik metadooni asendusravi saada Paldiski maanteel, mis jääb paraku paljude uimastisõltlaste elukohast liiga kaugele.