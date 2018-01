Ossinovski: SDE fraktsioon Reinsalu umbusalduse hääletusel ei osale

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et SDE fraktsioon, välja arvatud Hannes Hanso, ei osale justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) umbusalduse hääletusel.

"Erakonna juhatus arutas mitme tunni vältel seda jama, mille IRL on kokku keeranud," vahendab ERR Ossinovski intervjuud. "Pärast seda arutelu juhatus üksmeelselt otsustas, et see täielik segadus, mille valitsuskriis kaasa tooks, ei ole hetkel see, mida Eesti vajab. Tõtt-öelda, viimase paari päeva jooksul on pandud riigikogu koridorides kokku nii palju uusi valitsusi ja jälle ära lagundatud, mida ma varem sellises ulatuses isegi näinud ei ole. Nii et, arvan, et meie seisukoht ja otsus oli, et me selle poliitmängu, mida opositsioon on hakanud mängima, lõpetame ära."

Ta lisas: "Me ei osale sellel hääletusel ja see tähendab, et meie hääli, välja arvatud Hannes Hanso, kes on öelnud, et ta minister Reinsalu umbusaldust toetab, ülejäänud riigikogu fraktsioon seda ei tee."

Opositsioon eesotsas Reformierakonnaga nõuab Reinsalult tagasiastumist seoses lõppenud nädalal Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloo tõttu, milles ta nimetas "kanakarjaks" kriitikuid, kes taunisid Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kontsertetenduse korraldamise andmist teatrile NO99. Lisaks väljendas Reinsalu samas arvamusloos kahetsust, et on varem naistevastase vägivalla hukka mõistnud.

Loe veel

Saate järel võttis Ossinovski sel teemal sõna ka oma Facebooki kontol.