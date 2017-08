Ossinovski: Savisaare otsusega läheb suur osa venelasi taas valitsusega opositsiooni

"Savisaare eraldumisega Keskerakonnast kukub suur osa venelastest taas valitsusega opositsiooni ning oluline muutus, mille algust viimase poole aasta jooksul oleme näinud, satub taas ohtu," kirjutab tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE) oma Facebooki lehel.

Ossinovski kirjeldab oma postituses seda, et on olnud tervendav näha, kuidas Keskerakonna võimule pääsemine andis eestivenelastele väljundi poliitiliseks esindatuseks ning kujundab nende jaoks realistlikumat pilti valitsuse tegevusest. "Keskerakonna venekeelsed poliitikud, kes aastaid rääkisid, kui halb on valitsus, pidid nüüd rääkima, miks ühte ja teist asja ei olegi võimalik teha või ei ole muutused nii kiired, kui valijatele varem lubati."

Ossinovski täiendas, et poliitiline representatsioon tagab ka kodanike usalduse ja lojaalsuse riigile. "Kui venekeelse elanikkonna sõbralik suhtumine valitsusse jätkub, tekib järk-järgult ka usaldus. Usaldus aga tekib mitte Keskerakonna, vaid Eesti Vabariigi valitsuse kui põhiseadusliku institutsiooni vastu. See jääb kestma kauemaks kui Keskerakond valitsuses ning oleks oluliseks saavutuseks Eesti lõimumispoliitikas."