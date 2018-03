Ossinovski: rahunege, sõbrad, pean vastu ja poliitikast ei lahku!

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski kinnitas sotsiaalmeedias, et tal pole kavatsust poliitikast lahkuda.

"Pealkirjade talumatu kergus ehk loeme ikka esimesest reast kaugemale :-) Juba hommikul sain täna sõnumi, et pidagu ma vastu ja ärgu poliitikast lahkugu. Mh? Mis nüüd toimub? Siis sain aru, et minu Äripäevale antud intervjuu pealkirjaks on pandud "Ossinovski: kopp on ees". Rahunege, sõbrad, pean vastu ja poliitikast ei lahku!" kirjutas Ossinovski.

"Ütlesin tõesti, et kopp on ees alkoholiteemalisest trallist, kuna see ei paku enam ammu mitte ühtegi uut mõtet, see teema on ennast täiesti ammendanud."

"Üks WHO ekspert on öelnud, et kogu maailmas iseloomustavad alkoholidebatti nn zombiargumendid -- ühes riigis lööd töösturite valeväitel pea maha ja järgmisel aastal näed sedasama laipa järgmises riigis mööda ajaleheveergusid ringi tantsimas. Meil sama lugu juba varsti kolm aastat," teatas Ossinovski.

Ta meenutas, mida ta tegelikult Äripäevale ütles.

"Vastab tõele, et alkoholiteemalist väitlust on Eesti ühiskonnas tegelikult peetud 2015. aasta septembrist (sic!), kui ma terviseministriks sain ja alkoholireklaami piiranguid sotsiaalministeerium pakkus. Eks nüüd erinevates ringides on seda teemat jälle tõstatatud ja midagi väga uut selles teemakäsitluses ei ole. Nii kriitika- kui ka kaitseargumendid on endiselt sarnased. Kui vastata küsimusele, kas kopp on ees – on küll.

Tegelikult on see teema nii läbi ja lõhki läbi ära vaieldud. Otsused on tehtud, alkoholiaktsiisi prognoosis on rahandusministeerium eksinud ja seda me ka tunnistame. Loomulikult on valitsus aktsiiside alalaekumise olukorras teinud juba ka korrektuure. Olen seda meelt, et tulenevalt veast (sic!), mis tehtud on, tuleb ka järgmise aasta aktsiisitõus ära jätta ja sellega on tegelikult teema end ammendanud."