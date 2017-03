Ossinovski: plaanime astuda otsustavaid samme HIV leviku tõkestamiseks

Eesti on uute HIV juhtude poolest jätkuvalt Euroopa Liidu kehvim, ent süsteemne töö ja riikliku püsiva rahastuse suurendamine on aidanud uute HIV-nakatumiste arvu märgatavalt vähendada, ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski täna Maltal terviseministrite mitteametlikul kohtumisel.

“Meil on õnnestunud vähendada uute HIV-nakatunute arvu 1474 juhult 2001. aastal 230 juhuni 2016. aastal,” rääkis Ossinovski tänasel kohtumisel. „Peagi esitleme avalikkusele uut riiklikku HIV tegevuskava aastateks 2017–2025, mille eesmärk on ambitsioonikas, ent teostatav – viia uute nakatumiste arv alla 100 juhu aastas,“ vahendas sotsiaalministeerium Ossinovski sõnu.

Minister lisas, et Eesti on otsustanud Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal kutsuda eksperte avalikule arutelule teemal, kuidas tagada edukas üleminek projektipõhiselt rahastuselt püsivale riiklikule rahastusele ja teenuste kestlikkusele. Kuna Eesti on selles valdkonnas teinud edusamme, ootavad teema tõstatamist ka rahvusvahelised organisatsioonid, teiste seas WHO, Global Fund ja UNAIDS.

“Uued ravimid võimaldavad raviskeemi korrektsel järgimisel suruda viiruse alla niivõrd, et HIV ei levi. Peame pingutama selle nimel, et siduda HIV-positiivsete testimine, jälgimine ja ravi ülejäänud tervishoiusüsteemiga. Selleks on hetkel koostamisel üleüldine HIV ravijuhend ning samal ajal katsetame HIV-testimist perearstide juures,” lisas Ossinovski.

Terviseministrite mitteametlikul kohtumisel Maltal arutati täna, milliseid edusamme on riigid teinud võitluses HIV-epideemiaga. Samuti keskenduti laste rasvumise probleemile, piiriülestele aspektidele harvikhaiguste ravis ning tervishoiutöötajate liikuvusega seotud probleemidele Euroopa Liidus.

Visiidi käigus kohtus minister Ossinovski täna hommikul meie eesistumistriosse kuuluvate Austria ja Bulgaaria terviseministritega. Lisaks peeti kahepoolsed kohtumised Poola, Suurbritannia ja Iirimaa ministritega. Eile kohtus minister Balti riikide kolleegidega ja kahepoolselt ka Taani, Rootsi, Saksamaa ja Itaalia ministritega. Kohtumiste teemad on Eesti ELi eesistumise tervisevaldkonna prioriteedid, sh e-tervis ja alkohol, ning Euroopa Ravimiameti uue asukohamaa valimine.