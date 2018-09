Ossinovski: parteimaastiku konservatiivsel tiival on liiga kitsas, mõni võitleb ellujäämise nimel, mõni on võitlusest loobumas

Septembrikuised reitingud on silmatorkavad ka selle poolest, et nende järgi võib riigikokku pääseda vaid neli erakonda, Isamaa ja Vabaerakond jääksid välja. Ossinovski lootis, et riigikokku tuleb siiski peale valimisi viis erakonda, sest see on Eesti demokraatiale hea.

Parteimaastiku konservatiivsel tiival on tema sõnul liiga kitsas. "Selge, et nii mõnigi võitleb ellujäämise nimel, mõni on võitlusest loobumas," ütles Ossinovski.

Allpool on pilti hägustanud ka uus tulija Eesti 200, oma erakonna tegemisest räägib ka Vabaerakonnast lahkunud Artur Talvik.

Kõige populaarsemad on endiselt Keskerakond ja Reformierakond. Peaministripartei toetus on olnud pool aastat väga stabiilne, Reformierakonna toetus tõusis kevadel peale Kaja Kallase saamist esimeheks, aga hakkas seejärel langema.

Ossinovski meenutas, et kui Kallas valiti Reformierakonna esimeheks, räägiti veendunult Reformierakonna valimisvõidust. "Täna näeme, et Kaja Kallase efekt on lahtunud ja erakond pigem langustrendis," ütles Ossinovski. Valimisteni on aga pool aastat, mistõttu juhtuda võib veel paljutki.