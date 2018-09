Ossinovski: oleme selgelt öelnud, et meie EKREga kaupa ei tee, Reformierakond on aga ikka ja jälle püüdnud EKRE-t kallistada

Ossinovski kahtlustas, et Reformierakonna jätkuv toetuse langus on muutnud Taavi Rõivase närviliseks. Ta proovis siiski Rõivase mälu värskendada.

1. märtsil 2015 toimunud riigikogu valimiste järgselt andis Reformierakond 2. märtsil avalikkusele teada, et valitsuskõnelusi ollakse valmis pidama nelja erakonnaga - sotsid, IRL, Vabaerakond ja EKRE. "Justnimelt, valimiste järel oli Reformierakond valmis EKREga valitsuskõnelusi pidama," kritiseeris Ossinovski.

Järgmisel päeval ehk 3. märtsil otsustasid sotsid, et nende jaoks ei ole EKREga valitsuse moodustamine vastuvõetav. "Päev hiljem, mõistes, et sotside positsioon on ka Reformierakonna valijate soov, tuli lõpuks ka Taavi suust sõnum selle kohta, et EKREga läbirääkimisi ei peeta. Seega hoidsid just sotsid 2015. aastal EKRE valitsusest eemale," kinnitas Ossinovski.

"Ei mina ega sotsiaaldemokraadid ei pidanud 2015. aastal võimalikuks EKRE kaasamist valitsusse. Selline väide oli Reformierakonna poolt levitatud laim ning on kurb, et aja möödudes oled oma PR-meeste väljamõeldud spinni reaalsuseks hakanud pidama," kirjutas Ossinovski.

"Veel enam, viimase enam kui kolme aasta jooksul oleme me ainsa erakonnana selgelt öelnud, et meie EKREga kaupa ei tee, sest põhiväärtuste küsimuses ei saa olla kompromisse. Reformierakond on aga ikka ja jälle püüdnud EKRE-t kallistada, pidades võimalikuks nendega koalitsiooni tegemise nii Tallinnas kui ka riigis."