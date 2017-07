Ossinovski missioon Eesti eesistumise ajal: EL-is tuleks alkoholikahjusid vähendada

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tutvustas täna Brüsselis Euroopa Parlamendi keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonis Eesti Euroopa Liidu (EL) Nõukogu eesistumise prioriteete tervise valdkonnas.

Eesistujana soovib Eesti jõuda EL liikmesriikidega kokkulepeteni, kuidas kiirendada andmetel põhinevat innovatsiooni tervishoius ning vähendada alkoholitarbimisest tingitud kahjusid.

Ta tõi välja alkoholikahjude vähendamise Euroopa Liidus. "Peame eesistumise ajal oluliseks arutelu alkohoolsete jookide märgistamisest, sest just nagu alkoholireklaam, on ka märgistamine eelkõige piiriülene küsimus, kus rahvatervise kaitsmisel saab edu saavutada üksnes ühiselt tegutsedes."

Lisaks rõhutas minister, et paljudele toodetele nagu tubakas, ravimid, mänguasjad või kosmeetika juba kehtivad EL ühisturul ohutusnõuded. "Miks siis mitte ka alkoholile, millest tingitud kahju ühiskonnale ulatub Euroopa Liidus hinnanguliselt 372 miljardi euroni aastas?"