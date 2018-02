Ossinovski langenud reitingust: alkoholitootjad võivad PR-firmadele kopsaka preemia määrata

Sotsiaaldemokraatide esimees Jevgeni Ossinovski ütles oma erakonna toetuse rekordmadalale langemist kommenteerides, et alkoholiteema on varjutanud muud sotside poliitikad ning alkoholitootjad võivad oma PR-firmadele kopsaka toetuse määrata.

Ossinovski rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et numbrid loomulikult sotse ei rõõmusta, aga on teatud mõttes ootuspärased, arvestades tralli, mis on eriti viimase kuu jooksul alkoholiaktsiisi ja -poliitika üle olnud.

"Võib irooniaga öelda, et alkoholitootjad võivad oma PR-firmadele kopsaka preemia Eesti riigi 100. aastapäevaks määrata, sest tõepoolest päris edukalt ja üsna ühekülgselt on seda suudetud kajastada," märkis erakonna esimees.

"Eks tegelikult on selle võrra rohkem kahju, et alkoholipoliitika esialgsed tulemused on olnud üsna positiivsed. Umbes 50 alkoholisurma vähem eelmisel aastal, ligi viiendiku võrra vähem alkoholijoobes kuritegusid ja nüüd näeme ka, et alkoholiaktsiisi laekub päris kenasti jaanuaris. See oli isegi üle ootuste," lisas ta.

Kuidas nüüd erakonna toetus tõusule pöörata, jääb Ossinovski sõnul erakonna juhtkonna otsustada ja seda küsimust arutatakse. Ta kinnitas, et neil on mõningaid mõtteid varuks, kuid ajakirjandusega erakonna taktikat ei arutata.

Loe veel

Ta märkis, et aasta esimestel kuudel on alkoholiaktsiisi teema saanud taas palju tähelepanu ning alkoholitootjad on teadlikult üritanud meelsust kujundada, et riigieelarvestrateegias nende ärihuvidele järeleandmisi tehtaks.

Erakonna esimehe kohalt ei kavatse Ossinovski taanduda.