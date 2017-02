Ossinovski kutsub kokku kooliõpilaste tervisekaitse töörühma

Tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski kutsel kogunev tervise- ja haridusekspertide töörühm hakkab arutama, kas erinevad laste tervise kaitseks seatud õppekorralduslikud piirangud on piisavalt hästi rakendunud ja jätkuvalt ajakohased.

Ossinovski sõnul ajendasid töörühma looma lapsevanemate murelikud pöördumised, mis näitavad, et paljudes koolides antakse esimeses klassis lastele pidevalt koduseid õpiülesandeid, eiratakse piiranguid kontrolltööde läbiviimise tihedusele ning õppetöö korraldus ei võimalda tihti vanematel hoida koolikottide raskust lubatud piirides. 2001. aastal kehtestatud tervisekaitsenõuded on ka osaliselt vananenud.

„Püüeldes parimate õpitulemuste poole, ei tohi tuua ohvriks laste tervist,“ ütles Ossinovski. "Kooli eesmärk on anda edasi teadmisi, ent samavõrd tähtis on kooli kasvatuslik roll terve, ühiskondlikult aktiivse ja elurõõmsa noore inimese kujundamisel. Häid õpitulemusi on Eesti koolis kuhjaga, aga koolirõõmu paraku liialt vähe."

Tervise Arengu Instituudi viimasest kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust selgub, et koolipäevadel kannatab unevaeguse käes 29% noortest. Uuring toob välja ka selle, et unevaegus mõjub lisaks õpitulemustele ka laste kaalule – unevaeguses olevate õpilaste seas on ülekaalulisi 7% võrra rohkem. „Suur kodune õpikoormus on üks põhjustest, miks Eesti koolilapsed magavad ebapiisavalt. See raskendab keskendumist, tekitab stressi ning kahjustab laiemalt tervist," sõnas Ossinovski.

Loe veel

Märtsis esimest korda kogunevale ümarlauale on kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, õpilasesinduste liidu, lastekaitse liidu, haridustöötajate liidu, õpetajate liidu, koolijuhtide ühenduse, lastevanemate liidu, koolipsühholoogide ühingu, Tervise Arengu Instituudi, Terviseameti, õiguskantsleri kantselei ning sihtasutuste Kiusamisvaba Kool ja Noored Kooli esindajad.

Töörühma soovituste põhjal valmistatakse ette muudatused kehtivas õiguskorras.