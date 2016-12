Ossinovski kõrtsmikele: pubialkohol ei konkureeri mittejoomisega, vaid hoopis kodusjoomisega

Sotsist tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul ei hakka inimesed aktsiisitõusu tõttu vähem kõrtsis käima, sest pubialkohol ei konkureeri mittejoomisega, vaid kodusjoomisega.

"Sotsiaaldemokraatide lemmikkõrtsmik muretseb, et kultuursed joojad hakkavad aktsiisitõusu tõttu vähem kõrtsis käima. Kogemus teistest riikidest seda ei kinnita, pigem vastupidi. Suurbritannias peetakse pubikultuuri hääbumise olulisimaks põhjuseks Tescot, kes hakkas kunagi liiga odavalt müüma lurri nimega Fosters (või Tesco Value Bitter, for that matter). Lisaks ka videomakk/DVD-mängija/Netflix, mis individualiseeris meelelahutuse," kirjutab minister oma Facebooki lehel.

"Lihtsustan muidugi tugevasti, aga mõte on selles, et pubialkohol ei konkureeri kahjuks mittejoomisega, vaid hoopis kodusjoomisega. Jah, tarbimine pubis on väga elastne ehk hinnatundlik, kuna sellele on olemas lihtne alternatiiv -- odav purgike kaubanduskeskusest. Sellest tulenevalt on pubikultuuri seisukohalt oluline, et vahe pubis müüdava alkoholi ja poes müüdava alkoholi vahel ei kasvaks. Kuidas uued aktsiisitõusud siis pubide konkurentsivõimet mõjutavad?

Täna maksab poes 0,5 liitrit Blondi Munka umbes 90 senti. Pööblis maksab sama kogus sama õlut 3 eurot ja 80 senti. Aastal 2018 lisab aktsiisitõus sellele hinnale 30 senti. Poes on selle tulemusena hind 1,2 eurot, hinnatõus 33%. Lemmikkõrtsmiku juures saab hinnaks 4,1 eurot, ent protsentuaalne tõus vaid 8%. Juhin sellega tähelepanu lihtsale tõsiasjale, et aktsiisitõus mõjutab enam odavat alkoholi, kuna selles on aktsiisi osakaal hinnas suurem kui kallimas alkoholis.

Siit liigun põhilise juurde. Täna on Pööblis ja kaupluses Blondi Munga hinnavahe 422%. Aastal 2018, kui aktsiis on pubiõllega võrreldes suhteliselt rohkem tõstnud poeõlle hinda, on hinnavahe 342%. Pubis muutub õlu paugust 80 protsendipunkti võrra konkurentsivõimelisemaks. How's that bad for business? 0,33-liitrise käsitööõlle pudelile lisab aktsiis natuke üle 10 sendi, kuna kõigile tootjaile laieneb väiketootja aktsiisierisus".

Kõrtsmik: aktsiisitõus tabab enim kultuurseid tarbijaid

Pööbli omanik Paap Toonela räägib Ärilehele antud intervjuus, et joogi- ja söögikohtade turul on viimastel aastatel toimunud olulised muutused. Eestimaalased õpivad tasapisi kultuurselt jooma ja aktsiisitõus annab hoobi just haritumale kliendigrupile.

"10% aktsiisitõusuga turg juba arvestas, aga jutuks tuli oluliselt suurem tõus ja seda ma küll kardan. On tekkinud suundumus, et juuakse kvaliteetsemaid jooke. Need on ka kõrgema omahinnaga tooted. Klient ei taha nende eest väga palju juurde maksta. Kõrtsmikud ja restoranipidajad ei saa seda tõusu enda kontosse kirjutada. See peab üle kanduma ka kliendile. Kõige rohkem hakkabki see mõjutama kvaliteetse õlle poolt, seda, mida tarbitakse mõistlikult. Massi mõjutab tõus vähem".