Ossinovski: kooseluseaduse pooldajate ja vastaste hulk on võrdne

Foto: Tiit Blaat

"Olukord Eestis on aeglaselt paranenud ning ühiskond on hakanud mõistma, et LGBT+ inimesed on täieõiguslikud ühiskonna liikmed, kellele peavad olema tagatud teistega samaväärsed õigused. Inimene on inimene," leiab tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski