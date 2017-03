Ossinovski: kiirabile on kergemate tervisehädade korral olemas ka toimiv ja kiire alternatiiv

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul tuleb inimesi senisest rohkem teavitada sellest, et kergemate tervisehädade korral ei pea pöörduma kiirabi poole, vaid on olemas ka toimiv ja kiire alternatiiv.

Eilne Eesti Päevaleht kirjutas, et kiirabi kutsutakse välja sageli pisihädade või selle tõttu, et lähim arstikeskus on liiga kaugel. Tipptehnoloogilisest erakorralisest abist on saanud plaastripanijad ja vilkuritega taksoteenus.

Tervise- ja tööminister toonitas Eesti Päevalehe artiklit kommenteerides, et ööpäevaringne tasuta kiirabiteenus peab olema ja on Eestis tagatud. "Kindlasti ei pea ma õigeks diskuteerida patsientide trahvimise üle, seda ma õigeks ei pea. Küll aga peame rohkem vaeva nägema inimeste teadlikkuse tõstmisega, et tegelikult on kiirabile kergemate tervisehädade korral olemas ka toimiv ja kiire alternatiiv," ütles Ossinovski Delfile.

"Meil on olemas riiklikult rahastatud ööpäevaringne perearsti nõuandeliin 1220, kust saab professionaalsest meditsiinilist nõu ja kus spetsialistid aitavad kiiresti lahendada kergemaid terviseprobleeme. Ka mul endal on nõuandeliini vaja olnud ning julgen kinnitada, et sain sealt kiiret ja asjakohast abi. Kui mure on aga tõsine, siis suunatakse helistaja sealt juba edasi kiirabisse. Teiseks peaks kiirabi koormust leevendama perearsti meeskondade suurendamine. Loodavatesse tervisekeskustesse koonduvad lisaks perearstidele erinevad spetsialistid, et esmatasandi arstiabi kättesaadavus paraneks veelgi," sõnas minister.