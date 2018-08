Ossinovski kandidaat ministrikohale on taastuvenergeetika lobist Rene Tammist

Tammist on SDE liige ning on töötanud Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsiooni energiapoliitika nõunikuna.

Ossinovski on sel nädalal uurinud toetust Tammisti kandidatuurile ning erakonna juhtpoliitikud on olnud seisukohal, et Urve Palo asemel peaks uueks ministriks saama SDE liige, mitte keegi väljaspoolt tulnud inimene.

Tammist kinnitas ettepanekut. "Head sõbrad. Tahtsin teada anda, et meedias leviv uudis vastab tõele. SDE esimees Jevgeni Ossinovski on mulle teinud ettepaneku ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri portfelli osas ning olen andnud nõusoleku kohtuda sel reedel Paides erakonna juhatusega. Peale reedet siis täpsemalt," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Urve Palo esitas avalduse ministrikohalt lahkumiseks 23. juulil. Vabariigi valitsuse seaduse järgi on peaministril aega üks kuu, et Palo lahkumisavaldus presidendile viia. Tavaliselt on peaministril Kadriorgu minnes kaasas uue kandidaadi nimi.

Riigikogu erakorraline istung, et Tammist saaks ametisse astuda, peaks olema 22. augustil.

Tammist kandideeris viimati valimistel 2011. aastal, kui ta sai 135 häält.