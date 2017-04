Ossinovski: homme peaks sündima kokkulepe tervishoiu lisarahastamiseks

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski avaldas täna pärast riigieelarve strateegia arutelu lootust, et homme jõuab valitsuskabinet kokkuleppele, millisest allikast, kui suures mahus ja millise aja jooksul leitakse tervishoidu lisaraha.

“Järk-järgult oleme liikunud viimase kahe päevaga taaskord lähemale ja ma tõesti arvan, et homme see kokkulepe ka sünnib,” avaldas Jevgeni Ossinovski lootust, et valitsus jõuab kokkuleppele, kust, mis aja jooksul ning millises mahus tervishoidu lisaraha leitakse.

Valitsuskabinet jätkas täna riigieelarve strateegia arutelu, mis kulges tervise- ja tööministri sõnul konstruktiivselt. “Loomulikult ei arutatud ainult tervishoiu teemasid, aga liigume lähemale. Mul on endal usku, et homme, kui kabinetiaeg on kokku lepitud, sünnivad ka lõplikud kokkulepped," ütles Ossinovski Delfile.

Ossinovski märkis, et loomulikult ei aruta valitsus tervishoiu pikaajalise rahastamise küsimusi tulenevalt sellest, et arstid on ähvardanud streigiga, vaid sellepärast, et kogu valitsuskabinet on arstidega ühel meelel, et tervishoiu pikajaline rahastamine vajab lahendust, tänane süsteem ei ole jätkusuutlik ning raha on lähiaastatel vaja süsteemi juurde tuua. “Selles osas on põhimõtteline revolutsiooniline muutus juba toimunud — valitsus on põhimõtteliselt selle otsuse langetanud, et täiendavad vahendid tervishoidu leitakse, aga toimub arutelu, et milliste numbritega täpselt ja millistel aastatel seda täpselt õnnestub teha,” märkis tervise- ja tööminister.

Võimalikke rahastusallikaid Ossinovski ei täpsustanud, öeldes, et kindlat kokkulepet pole. “Aga tervishoid on arusaadavalt üks olulisemad fookuseid kogu kabineti jaoks. Nii kõik kolm erakonda kui kõik valitsuse liikmed on ühiselt väga palju pingutanud, et see pikaajaline rahuldav lahendus leida ja — nagu öeldud — oleme sellele lahendusele väga lähedal.”