Ossinovski hinnangul pole Tartut tselluloositehase kavandamisse piisavalt kaasatud

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ütles täna sotsiaalmeedia vahendusel, et Tartut pole tselluloositehase kavandamisse piisavalt kaasatud ja eile toimunu on õppetund eriplaneeringute läbiviimiseks tulevikus.

"Sotsiaaldemokraatide juhatus võttis juba mitme päeva eest selge seisukoha, et tänase eriplaneeringu raames tehtavad uuringud peavad lisaks keskkonna- ja majandusmõjudele hindama ka tehase mõju Tartule kui ülikoolilinnale," ütles Ossinovski. "Selge on see, et ükskõik kui oluline on tehase majanduslik väärtus, ei saa seda rajada Tartu elukeskkonna ja linna rahvusvahelise maine arvelt," lisas ta.

"Tartu volikogu otsus koos linnaelanike suure toetusega sellele on tugev seisukohavõtt. Tartut kui tehase lähinaabrit ei ole piisavalt kaasatud ja kuulatud. See on tugev õppetund eriplaneeringute läbiviimiseks tulevikus," tõdes Ossinovski.

"Ma olen pärit Ida-Virumaalt ja tean, mida tähendab tehaste kõrval elamine. Ma tean, mida tähendavad tehnoloogilise protsessi häiring igapäevaelus," ütles SDE esimees. "Alahinnata ei saa ka nõnda massiivse puidutehase rajamisel tekkivat pikemaajalist survet raiemahtude suurendamiseks Eestis. Ent mets ei ole ainult – ja isegi mitte eelkõige – majanduslik ressurss, vaid ökoloogiline kooslus," rõhutas Ossinovski.

"Valitsus peab otsust tehes tuginema uuringutele, mida, tõsi, täna veel konkreetse projekti kohta ei ole. Küll olen ma isiklikult skeptiline, kas riskid, millele tartlased ja teadlased on õigustatult tähelepanu juhtinud, on maandatavad," märkis Ossinovski.

Loe veel

Tartus eile toimunud erakorraline linnavolikogu istung andis üksmeelse ja selge sõnumi Emajõele planeeritava tselluloositehase vastu. Linnapea Urmas Klaas tegi volikogule ettepaneku nõuda valitsuselt puidurafineerimistehase planeerimise lõpetamist. Avalduse poolt hääletas 33 volikogu liiget, vastuhääli ei olnud.