Ossinovski "Foorumis": mahla ja õlut saab vähem ka juua

Vaieldi mitmel teemal, lisaks eelarvetasakaalu definitsiooni teemalisele vaidlusele erutas poliitikuid väga ka magustatud jookide maksustamine. Vabaerakondlane Artur Talvik nimetas seda maksuplaani silmakirjalikuks, tervishoiu eest vastutav minister Jevgeni Ossinovski (SDE) aga vastas, et magusate jookide maksustamine on kõige efektiivsem viis suhkru tarbimise vähendamiseks.

Stuudios olid Jevgeni Ossinovski, Artur Talvik, Aivar Sõerd, Erki Savisaar, Urmas Reinsalu ja Siim Pohlak.

Foorumis arutatakse riigieelarve strateegiat

Pohlak: ei tohi eelarveaukude lappimiseks inimeste taskusse kätt pista, tuleb kaaluda suurfirmade siinsete filiaalide maksustamist.

Sõerd: madalapalgalised tõesti võidavad, aga kõrgemal tasemel maksukoormus tõuseb. Te võtate võidu tagasi uute maksudega, sh teekasutustasu, pandiaktsiis, see on toomissisend. Kodukulude kasv.

Reinsalu: ega me püstihullud ei ole. Olukorda tuleb analüüsida, nagu tegime ka diislikütusega. Kui oli näha, et raskeveokid tangivad Lätis, siis jätsime lisatõusu ära.

Ossinovski: üks neist poodidest oli Peipsi ääres.

Pohlak: alkoholiralli pole paratamatus. Lõuna-Eestis pandi hiljuti jälle üks pood kinni.

Savisaar: uus süsteem on väga lihtne. Kõik, kes teenivad üle 1758, maksavad rohkem, kes alla, hakkavad vähem maksma.

Ossinovski: magustatud mahlad lähevad ka sisse. Alla 10% eesti inimeste tarbimisest tuli välismaalt, see pole vaid Läti, vaid ka teised riigid. Tegelik probleem väiksem kui tootjate hüsteeria. Lõuna-Eestis langes müük juba Reformierakonna ajal, sest kange alkoholi maksud olid juba enne kõrged.

Sõerd: 6000 astmest koosnev süsteem, mille jaoks IT ümberseadmine maksab miljoneid. Oskustöölise sissetulekud hakkavad langema. Vale on ettekujutus, et maksustamisega lahendame terviseprobleemid. Magustatud jookide osakaal on väike. Piirikaubanduse tekitamine, mida näeme Läti piiril, 10% juba tarbitakse Läti päritolu alkoholi, see on rumalus. See on enne seda, kui lahja alkoholi aktsiisimäärad tõusevad suvel lakke.

Reinsalu: tulumaksuvabastus stimuleerib sisetarbimist, mis elavdab majandust.

Savisaar: soovitan osta toormahla, apelsine või kodumaiseid marju ja puuvilju, millest saab teha mahla ja mingit maksu pole. Me peame rahva tevise eest hoolitsema. Pole ühte võluvitsa, on palju väiksemaid asju.

Pohlak: inimesed tarbivad, pakendiaktsiis ka. Tekib hinnatõus pakitud asjadele.

Talvik: on silmakirjalik öelda, et võitlete tervise eest, kui kõik teised kohad on suhkrut täis.

Reinsalu: toetan alati maksude langetamist. Maksuga ei saa olla, nagu oli kerge alkoholi puhul, kus inimeste ostujõud kasvas. Seda tuleb hoida tasakaalus ja seda ka saavutame. Erandit mahlas teeme naturaalsetele jookidele. Ka madala suhkrusisaldusega jookidele madalam laekumine. Leibkonna kohta on see paar eurot kuus. Läbiv suhkrumaks mõjutaks palju kahjulikumalt.

Ossinovski: joogid on kõige suurem ülemäärase suhkru tarbiminse koht. Maksuadministreerimise efektiivsus teine. OECD ütleb, et töötab lisatud suhkrujookide maksustamine. Mujal on keerulisem tuvastada suhkru kogust.

Talvik: te peate siis kõikidele suhkrutoodele maksu panema. Kõik on suhkrut täis.

Ossinovski: suhkrumaksu eesmärk on tarbimise vähendamise. Arsti juurde minev inimene on riigile kulu. Ta peab seda saama. Laps peab saama haridust. Kas inimene joob 3 või kaks pakki apelsinimahla, inimene saab seda valida. Ta saab juua vähem õlut.

Pohlak: ettevõtjaid peletab eemale tööjõumaksud. Tuleks vähendada praegusest tasemest sotsiaalmaksu poole vähemaks. Tahad võtta pensionäri taskust suhkrumaksu. Kui palju kasvab neljaliikmelise pere kulud suhkrumaksust?

Reinsalu: majandus ei kasva piisavalt, meie ambitsioon on kiirem kasv. Maksumuudatuste puhul on kritiseeritud valitsuse heitlikkust, et tehakse samme tagasi. Reformierakonna valitsuses surusime oma paketi läbi kriitikast sõltumata. Autode keskkonnalõivu osas oli kriitika tarbijatelt ja ettevõtjatelt, see jäi ka siis ära.

Sõerd: õige, et maksulaekumine on väga hea. Kui kulud oleksid tuludega kaetud, poleks teil ka defitsiiti, aga on. Ettevõtjad ütlevad, et tulumaksu langetamine püsivale dividendile ei ole argument, et ettevõtted hakkaksid hoogsalt dividende maksma. Loodate, et ettevõtjad maksavad praegu kasumit, et saada tulevikus madalamat määra. Tegelikult ei hakka see tööle. See on järgmiste perioodide tulude ettepoole toomine. Ja ikka olete defitsiidis.

Savisaar: Läti ei saanud sotsiaalmaksulaega ühtegi töökohta, pärast oli häbi seda ära ka tühistada. Eksport on tõusnud sel aastal 6%, turism 13%. Raha tuleb juurde.

Pohlak: maksud peavad olema õiglased, kui ettevõtjal 10 miljonit kasumit ja talt võetakse 30%, siis mis juhtub. Ei midagi.

Reinsalu: parem maksulaekumine on parim saladus. Plaanime alandada tulumaksu regulaarselt väljavõetavatele dividendidele, sellest ennustatakse paremat laekumist.

Reinsalu: teil oli ka üksikisiku tulumaksumäära tõstmise idee.

Talvik: sotsiaalmaksulae ettepanekut oleme korduvalt teinud, aga seda on korduvalt tagasi lükatud.

Reinsalu: teekasutustasu ja panditulumaks said eelmises valitsuses juba läbi arutatud. Praeguste muudatustega, IRLi jaoks oli väga oluline, et tulumaksu protsent jääks samaks. 500 eurot tulumaksuvabastust lubasime ära teha ja tegime.

Sõerd: maksuvaba miinimumi tõstmisega käib kaasas maksutõus kõige produktiivsematele inimestele. Panditulumaks, gaasiaktsiisi tõus, teekasutusmaks. Need ju kõik tootmissisendid, need vähendavad eksportijate konkurentsivõimet.

Reinsalu: loobusime päris mitmest maksutõusust, nt diisli aktsiisitõusust. Hotellisektori kasumi oleks ära võtnud käibemaksutõus, mille jätsime ära. Pensionireform, ravikindlustus, eripensionite kaotamine. See on vajalik, et meil oleks jõukohane riigipidamine. Viimane uudis erastamise kohta oli Eesti Raudtee tagasiostmine Reformierakonna ajal, nüüd meil konkreetne kava.

Pohlak: võiks rääkida ettevõtete kasumi maksustamisest. EKRE ettepanek maksustada keskmisest suuremad ettevõtted. Seal eriti palju välisettevõtteid, mis viivad raha välismaale.

Ossinovski: langetaks veel, aga kust see kate tuleb?

Pohlak: ettevõtjad kurdavad tööjõumaksude üle, neid tuleb jõuliselt langetada ja otsida julgemalt sellele katteid.

Sõerd: jah, panete 45 miljonit taristuinvesteeringutesse juurde, suurt poliitikamuutust ma ei näe. Majandus sellises seisus, et lisastimuleerimist see ei vaja. Probleem, et ettevõtted peaksid rohkem investeerima, ilma selleta ei saa nad tootlikkust tõsta. Väikeste investeeringute põhjuseks ebakindlus. Maksukoormus tuleb 35,7, ajaloo kõrgeim tase. Veel hiljuti oli 32,6%. Pöörate ümber maksusüsteemi, ebakindlus pärsib.

Ossinovski: ettevõtjad tahaks ikka paremat haridusega töötajaid, ekspordituge ja väiksemaid makse. Paraku pole see võimalik.

Ossinovski: baastaristusse tuleb investeerida, praegu seis nukker. Soovitus rohkem investeerida tuleb ka välismaalt. Ettevõtete kasumid vähenevad palgakasvu tõttu. Majanduskasvu pärsib tööturu olukord. Tööturg kuivad kokku, oskused on ebapiisavad. Hakkame haridusse raha juurde andma, toome töövõimereformi läbi inimesi juurde.

Talvik: veider, et toetuste kaudu paneme majanduse käima, selle asemel, et luua tingimusi. Ühe käega võtad raha ära ja teisega annad tagasi. Kasumi hulk väheneb, väheneb investeerimisvõimekus, sh võimalus tootlikkust kasvatada.

Savisaar: e-teenustesse peaaegu 30 miljonit, põllumeestele toetust, nemad saavad jälle järje peale.

Savisaar: raha peabki ringi käima. Tuli uus Rail Balticu analüüs, iga euro tuleb kuuekordselt tagasi.

Siim Pohlak: Pakendiaktsiisi, magusamaksu ja muuga korjatakse raha rahvalt jälle tagasi.

Talvik: struktuurne tasakaal väike petuskeem, raamatupidamislik trikitamine. Nominaalse eelarvega tasub struktuurset võrrelda. Pikka rida vaadates ei vaata me pikalt ette. Ei vaata aega, kui ELi toetused hakkavad vähenema, kui elanikkond vananeb. Sotskulud suurenevad, 2021 oleme tõsiselt kõhuli.

Sõerd: struktuurne defitsiit tähendabki pikema perioodi vaatamist. Majandustsükli mõju elimineeritakse sellega. Headel aegadel tuleb koguda reserve.

Ossinovski: aastast 2014 on prognoositud nominaalset eelarvedefitsiiti. Laekumised on olnud paremad, siis on tulnud ülejääk. Kõik valitsused, kus olen olnud, on teinud nominaalse defitsiidiga eelarvet.

Reinsalu: need investeeringud lähevad nii sotsiaalmajandusliku kui majandusliku mõjudega valdkondadesse. Ka siis, kui rahandusminister oli Reformierakonna käes, oli eelarve nominaalses defitsiidis.

Reinsalu: pikema tsükli puhul oluline, et pikema tsükli käigus hoiaksime eelarvet tasakaalus.

Sõerd: struktuurset tasakaalu hinnatakse väga erinevalt, nüüd tahate selle ära muuta.

Reinsalu: investeerida tuleb sinna, kus on kõige tõsisem vajandus. Kaitseinvesteeringute programm, meil on vaja laskemoona osta juurde. Eelarvetasakaalu nõue jääb kehtima. Kui tulevikus defitsiit üle normi, tuleb seda hiljem kompenseerida.

Talvik: küsimus, kuhu investeeritakse. Kui ikka autodesse ja betooni, pole see jätkusuutlik. See ei loo uut majandust. Kui võrdleme Soome investeeringuid ja Eesti omasid, siis oleme betoonis võrdsed, aga teaduses oleme viiendik Soome tasemest. Tulemus, et tark majandus ei sünni meil ja jäävad lihtsad ja odavad töökohad.

Sõerd: teil poleks defitsiiti, kui kulud oleksid tuludega kaetud. Investeeringutega ei saa defitsiiti põhjendada, defitsiit kasvab kiiremini kui investeeringud. Investeeringud kasvavad 165, defitsiit kasvab 400 miljonit.

Savisaar: tervishoiu rahastus mitte ühekordne rahasüst, vaid suurem muudatus. Eelarve tasakaalu osas võtaksin pinge maha. Kõik püsivad kulud on kaetud püsivate tuludega, strateegilised investeeringud kaetakse laenuga. Raha tuleb majanduskasvust.

Ossinovski: patsientide omaosalus on Euroopa üks kõrgemaid, 25%. Juba 15% takistab arstiabi kättesaadavust. Omaosaluse tõstmiseks suuremat võimalust pole.

Aivar Sõerd: ei kuulnud meetmeid eraraha sektorisse toomisest. Eraraha osakaal pigem väheneb.

Jevgeni Ossinovski: rääkisin sama juttu mis Talvik. Minu lahendust pole Talvik veel kuulnud, Monika on. Meil on plaanis laiem tervishoiukorralduslik reform. Pikemat aega on käimas reform, et tugevdada üldarstiabi. Me hakkame muutma, et haigekassa ostaks paremat tervist, mitte haigusjuhte.

Urmas Reinsalu: raha tuleb majanduskasvust, tuleb teha samme, mis majanduskasvu toetavad. Tööjõumaksude langetamine toetab majanduskasvu, lisaks maksumuudatused, nt pensionifondide vara suunamine Eestisse. Ka IPOde eesmärk majanduse elavdamine.

Siim Pohlak: meil on 10% eelarves ELi raha, see on kõva doping. Mida me 2021 teeme?

Artur Talvik: kui tervishoiule lihtsalt raha kütta, lükkab see probleemi edasi, aga ei lahenda seda. Tervishoid muutub kogu aeg kallimaks, nõuab järjest enam investeeringuid. Küsimus on, et koos raha tõstmisega peaks muutma ka rahastamissüsteemi. Ravijuhtumitelt tuleks üle minna haigete ravimisele ja tervete tervena hoidmisele.

Urmas Reinsalu: Eesti rahandus on heas korras. Üle oma võimete ei tohi elada. Struktuurset tasakaalu hakatakse arvestama pikemaajalises võtmes. Kui on olnud struktuurne ülekaal, saame kuni 0,5% teha investeeringuid vajalikesse taristuobjektidesse. Anname selle eelarvekavaga tõuke majanduskasvule. Järgmise aasta majanduskasvu prognoosi on suurendatud 3,1%.

Siim Pohlak: eelarve defitsiidile me otse vastu pole, aga sellest tuleks ausalt rääkida. Loomulikult on mure, kust see raha tuleb.

Artur Talvik: oleme kogu aeg olnud konstruktiivne opositsioonierakond. Selleks ajaks, kui meie valitsusse jõuame, on praegune valitsus teinud korralikku hävitustööd ja alles on must maa.

Erki Savisaar: otseinvesteeringud kaetakse laenurahaga, tulumaksuvabastus kuni 500 eurot on ka väga oluline.

Aivar Sõerd: suure rahaga saab probleeme küsima, aga küsida tuleb, kust raha tuleb. Lisaks tervishoiule saavad raha juurde ka teised. Eelarve kasv on silmatorkav, kulud on tuludest suuremad. Seni on riik proovinud hoida tulud ja kulud tasakaalus, enam see nii pole. Tuleb nii struktuurne kui nominaalne defitsiit, seda ajal, kui majandusnäitajad paranevad.

Ossinovski: tervishoiu rahastamise arutelu on koos meedikutega pool aastat peetud. Pikaajaline rahastamislahendus olemas, see võttis ära ka streigiohu.