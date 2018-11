Oskute ÖÖ: kutsekoolid kutsuvad oma annet avastama

ÖÖ deviis on „Avasta oma anne!“, millega kõik euroliiduriigid üheaegselt erinevate tegevuste kaudu oskusõppele tähelepanu pööravad.

Üle-eestiline üritus algab täna kell 9.30 ministeeriumide ühishoones Tallinnas aadressil Suur-Ameerika 1. Esinevad Tallinna Balletikooli tantsijad ning avakõne peab Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Ivar Sikk. ajakirjanikud.

„Kutseharidus on tänapäevane ja moodne valik igale noorele. Paljudes Eesti kutsekoolides on maailmatasemel tipptehnika ja koolitatakse spetsialiste, kelle järele on tööturul selge vajadus. Digitehnika, tasemel õpetajad ja võimalused liikuda edasi kõrgharidusse või miks mitte laia maailma – see kõik on juba praegu olemas,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Ivar Sikk.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna peaeksperdi Meeli Murasovi sõnul on paljud Eesti ettevõtted silmitsi probleemiga, et neil ei ole vajalikke oskustöötajaid.

„Üheks põhjuseks võib pidada järelkasvu vähenemist – noored ei leia teed kutseharidusse. Osati võib see tuleneda sellest, et õpilased ja õpetajad ei ole teadlikud kutsehariduse võimalustest.

Näiteks üldhariduskoolide rahuoluküsitlusest selgus, et põhikoolides on kutsekoolis õppimise võimalusi tutvustatud vaid 24%-le kaheksandate klasside õpilastest. Kolmandik kaheksanda klassi õpilastest ei ole kutseharidusega üldse kokku puutunud. Oskuste ÖÖ aitab kindlasti teadlikkust parandada ja mõista, et kutsekool on hea valik, mis avab tee edasiseks,“ sõnas Murasov.

