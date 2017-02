Osa vallavanemaid ei toeta valitsuse otsust, et viie liitvalla nimed ei ole sobilikud

Valitsus otsustas kabinetiistungil, et seitsme liitvalla nimevalikust viis pole sobilikud. Osa vallavanemaid ei ole otsusega päri ja on valmis selle edasi kaebama.

Vihula vallavanem Annes Naani sõnul on valitsus teinud valdadele ülekohut ja praegu oodatakse pikisilmi valitsuse otsuse põhjendusi, et teaks, mida edasi teha. "On võimalik pöörduda õigusorganite poole, eriti siis, kui see kaalutlusotsus pole väga põhjendatud," räägib Naan, keda huvitab, millega valitsus kaalus üle kohalike poolehoiu Lahemaa nimele.

Valitsuse otsuse kavatseb vaidlustada ka Järvakandi vallavanem Mart Järvik.

